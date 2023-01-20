Какие устройства нужно подключать к WiFi-роутеру через шнурок: об этом мало кто знает

Важные нюансы, которые влияют на скорость и качество интернет-соединения

Любой WiFi-роутер может начать плохо работать из-за неправильного местоположения. Однако это не единственная проблема, приводящая к ухудшению качества интернет-соединения. Некоторые устройства, чтобы извлечь максимальную скорость, должны быть подключены к маршрутизатору напрямую через специальный шнурок.

Почему так и что это за устройства, объясняет itechua. Отмечается также, что при необходимости приобрести специальный кабель, который бы дотягивался до всех нужных устройств, будет гораздо дешевле, чем покупать сетевое оборудование для улучшения сигнала WiFi.

Ethernet-порты роутера: что это и как они работают

Каждый роутер на корпусе имеет один или несколько портов Ethernet для подключения устройств непосредственно к маршрутизатору без использования беспроводной сети. Они расположены в его тыльной части и, как правило, желтого цвета. А вот порт Ethernet синего цвета называется WAN – он идет от провайдера к устройству.

Все эти порты могут иметь разные скорости. Если вашему WiFi-роутеру уже несколько лет, то, скорее всего, его порты не смогут развить скорость более 100 Мбит/сек — на сегодня это уже морально устаревшие модели. Более современные роутеры могут выдавать скорость портов 1 Гбит/сек, а самые последние – до 5 Гбит/сек.

Какие устройства нужно подключать к роутеру через шнурок

С точки зрения логики дротом нужно подключать устройства, имеющие стационарное расположение. К примеру, персональный компьютер, телевизор и принтер.

Но есть еще один немаловажный момент – не всегда доступ беспроводной сетью может обеспечить высокую скорость и качество подключения. Так, если вы используете морально устаревший Wi-Fi 4, то качество соединения по проводу и через беспроводную сеть будет сильно отличаться. Прошлое поколение Wi-Fi сильно подвергается разным помехам, что заметно снижает качество связи.

А вот современный Wi-Fi 6 уже создан с использованием передовых технологий. Он может развивать скорость до 11 Гбит/сек и дать такое же качество, как и при проводном соединении. Если ваши устройства поддерживают Wi-Fi 6, то соединять проволокой их нет никакого смысла – качество связи будет таким же.

Вывод: если ваш Wi-Fi-роутер морально устарел, лучше подключить проводом те устройства, которым важна высокая скорость и стабильность соединения.

Еще одним немаловажным фактором является качество сигнала. Иногда бывает, что Wi-Fi работает в соседней комнате гораздо хуже. Разрешить эту ситуацию можно двумя способами:

Купить еще один Wi-Fi-роутер или усилитель беспроводного сигнала; Протянуть кабель, стоимость которого будет в разы ниже любого сетевого оборудования.

Вывод: подключать устройства к роутеру с помощью шнурка нужно, когда сигнала от одного такого устройства не хватает, чтобы удобно использовать сеть во всех помещениях. Кстати, раньше мы рассказывали о 4 простых способах усилить дома сигнал Wi-Fi.

Также "Телеграф" составил список предметов, которые не стоит держать у роутера. Из-за такого неудачного соседства эти вещи размагнитятся и просто перестанут нормально работать.