Семь простых способов заставить ваш смартфон работать быстрее

Эти трюки помогут привести в чувство Android

Если у вас смартфон на Android и вы заметили, что он начинает все чаще замедлять свою работу, подвисать и даже глючить, есть несколько простых способов исправить это. Чаще всего проблемы связаны с мелкими неполадками и засорением памяти телефона и исправить это самостоятельно довольно просто.

Существует не менее 7 простых способов заставить ваш смартфон перестать тормозить. Как вернуть его в нормальное состояние, рассказывает Ukr.Media.

1 — Перезагрузка

Это первое, что нужно сделать, если телефон странно себя ведет. Дело в том, что при длительной работе в запущенных программах накапливается много фоновых процессов. Снять их можно с помощью перезапуска гаджета.

2 — Отключение анимации, живых обоев, системных виджетов

При работе этих элементов телефон может заметно тормозить. Кроме того, они сказываются на автономности устройства: в результате оно быстрее разряжается.

Сменить обои достаточно просто: зажмите пальцем любое свободное место на экране – через секунду появится специальное окно. В нем можно также отключить виджеты.

3 — Очистка кэша и данных программ

Иногда эти данные съедают большое количество системной памяти, из-за чего работа телефона замедляется. Для их очистки нужно найти в "Настройках" определенное приложение, выбрать в меню "О программе" / "Использование памяти", а затем — "Удалить данные" или "Очистить кэш".

4 — Удаление лишних программ

Если вы установили какое-либо приложение, но не пользуетесь им, лучше удалите это приложение. Это очистит память устройства и позволит ему работать быстрее. Чрезвычайно заметны будут результаты "до" и "после", если таких программ у вас много.

5 — Отключение сервисов Google

Очень многие сервисы Google могут зря занимать память – далеко не все пользователи Android используют полный набор возможностей своего гаджета. В то же время, эти сервисы могут заметно тормозить его работу, поэтому их лучше выключить. Речь идет, например, о Google Assistant, цифровой клавиатуре, виджете поиска, голосовом вводе и т.д.

6 — Обновление Android и приложений

Загружать обновления, предлагаемые системой, нужно. Обычно они исправляют различные ошибки, присутствовавшие в предыдущих версиях операционной системы и которые могли плохо сказаться на работе вашего устройства. То же касается разных программ: обновление — это не прихоть, а необходимость.

7 — Сброс на заводские настройки

К этому методу прибегают только если больше ничего не помогает. В таком случае со смартфона исчезнет абсолютная вся ваша информация – фото, видео, документы, музыка, контакты, установленные приложения и т.д. Поэтому все необходимые данные нужно заранее сохранить. Чтобы сбросить телефон до заводских настроек, необходимо войти в "Настройки" – "Система и обновление" – "Сброс" – "Восстановление заводских настроек".

Если же ничего из вышеперечисленного не помогло, то вам придется нести телефон в мастерскую. В этом случае разобраться в ситуации и исправить ошибку смогут специалисты.

Раньше мы рассказывали, как зарядить смартфон вдвое быстрее. Эта маленькая уловка сэкономит вам драгоценное время.