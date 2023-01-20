Китайский Новый год принесет успех в жизни трех знаков Зодиака

Рассказываем, чем же так порадует год Черного Водяного Кролика этих везунчиков

Китайский Новый год наступает не 1 января, а каждый год в разные дни. Дата определяется по лунному календарю. 2023 год в Китае наступит только 22 января, а закончится 9 февраля 2024 года (правда, для китайцев это будет 4720 и 4721, соответственно). В течение следующих почти 13 месяцев будет особенно везти, согласно китайскому гороскопу, трем знакам Зодиака.

Год Черного Водяного Кролика принесет удачу практически всем представителям зодиакальных созвездий, однако особенно благосклонная Фортуна будет к Быку, Тигра и Змеи. Об этом сообщает express.

Бык

Годы рождения: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Удача для Быков в этом году "на подъеме" и им будет постоянно везти в разных ситуациях. Однако, чтобы достичь поразительного результата, астрологи советуют Быкам упорно работать, используя все возможности для карьерного роста. Чем больше усилий приложите, тем больше выгоды почувствуете.

Что касается других аспектов жизни, то здесь представителям этого знака тоже улыбнется удача. Единственное, на что стоит обратить внимание, собственное здоровье. Если вдруг почувствуете ухудшение состояния, лучше обращайтесь к специалистам без лишних промедлений.

Тигр

Годы рождения: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Тигров в этом году удача будет буквально преследовать: им будет везти во всех делах и начинаниях. И колесо Фортуны будет набирать обороты изо дня в день. Единственное, что может немного затмить их радостное настроение в 2023-м — мысли о прошлых ошибках. Однако над этим Тиграм таки следует хорошо подумать, чтобы в будущем не допускать таких же погрешностей и жить как у Бога за пазухой.

Порадует представителей этого знака карьера: в течение года удастся начать зарабатывать больше. Однако ненамного.

Змея

Годы рождения: 1928, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Змеи настроены на плавное прохождение будущего года. Ожидать чего-то грандиозного, что появится само по себе в мгновение ока, не приходится, зато целый год вы сможете понемногу извлекать выгоду из всего.

Карьерные перспективы на 2023-й достаточно хорошие: есть шанс получить признание от лидеров, а на горизонте "маячит" повышение — либо статуса, либо зарплаты, либо всего и сразу. На любовном фронте тоже будут изменения: одинокие Змеи погрузятся в романтику, а вот те, кто уже имеет партнера, рискуют попасть в серьезный конфликт. Если выключите эмоции и обдумаете все трезво, сможете даже извлечь пользу из этой ситуации, говорят астрологи. Поэтому не огорчайтесь и уделяйте больше внимания своей половинке.

Ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака 2023-й приготовил судьбоносные встречи. Готовиться к положительным изменениям следует сразу трем представителям Зодиака.