Бесплатно и без головной боли: топ-5 секретов, как сохранить тепло в своем доме

Эти маленькие лайфхаки оказывают большое влияние на сохранения тепла в доме

С приходом зимних морозов для многих украинцев чрезвычайно важно поддерживать расходы на отопление на минимально возможном уровне. К тому же сейчас продолжается отключения электроэнергии, и подогреть хотя бы одну комнату при помощи обогревателя вызывает сложность.

Чтобы помочь дольше сохранять тепло в своих домах, эксперты поделились различными способами предотвращения утечки тепла, пишет express. Этими пятью лайфхаками можно "подогреть" свои жилища без постоянного включения отопления.

1. Используйте дневной свет

Убедитесь, что все шторы и жалюзи полностью открыты, чтобы свет, излучаемый солнцем, мог нагреть разные комнаты в доме. Затем, когда солнце садится, закройте шторы и жалюзи, чтобы сохранить тепло. Известно, что около 18% всего тепла в доме теряется через окна. Шторы могут снизить потери тепла на 41%.

2. Правильно расставьте мебель

Убедитесь, что перед радиатором нет предметов мебели. Если возможно, оставьте радиаторы "открытыми", чтобы тепло распространялось по всей комнате.

3. Максимально используйте пар душа

Прежде чем принять душ, оставьте дверь в ванную открытой, чтобы часть пара и тепла согрела окружающие помещения дома.

4. Разместите занавески за радиатором

Когда в доме включены батареи, важно не допустить, чтобы шторы закрывали батарею, так как это направит тепло к окну. Аккуратно поместите занавески за радиатором, который нагревает всю комнату.

5. Не допускайте сквозняков

Убедитесь, что все двери и окна закрыты. Уберите все сквозняки, которые присутствуют в доме. На это могут потребоваться деньги, но в перспективе вы больше потратите на дополнительное отопление, если сквозняки так и будут отбирать у вас тепло и впускать холодный воздух с улицы.

Узнайте в нашем предыдущем материале, как согреться зимой с помощью обдуманной расстановки мебели в вашем доме. Не превращайте свою "берлогу" в зимнее царство.