Кумов день 21 января: что категорически нельзя делать в этот праздник

Крестные родители в этот день должны были подарить крестнику мыло и полотенце

В субботу, 21 января, согласно церковному календарю, отмечается день памяти святителя Емилиана. В народе праздник известен как Емельянов день, Емелин день, Емельян Зимний или Кумов день, поскольку в этот день было принято приглашать в гости кумовей.

"Телеграф" рассказывает о главных традициях 21 января, а также, что категорически запрещено делать в этот праздник.

Кумов день: традиции

В народе 21 января – день кумовьев, поэтому наши предки старались в этот день собираться дома у своих кумовьев, веселились, гуляли и рассказывали байки. Даже существовало поверье, что если в день кумовьев хорошо их угостить, то крестник весь год будет здоровым.

Также на завтрак 21 января нужно было подавать блюда из мяса, ведь считалось, что это принесет достаток в дом. А натощак нужно было выпить глоток крещенской воды.

Что нельзя делать в Кумов день 21 января

Покупать веревки, пить кисель – к беде.

Ругаться с близкими.

Сквернословить и злиться.

Переедать и злоупотреблять алкоголем.

Бездельничать и долго лежать в постели.

Выполнять никакую работу, особенно в первой половине дня.

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