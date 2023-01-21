Кумов день 21 января: что категорически нельзя делать в этот праздник
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Крестные родители в этот день должны были подарить крестнику мыло и полотенце
В субботу, 21 января, согласно церковному календарю, отмечается день памяти святителя Емилиана. В народе праздник известен как Емельянов день, Емелин день, Емельян Зимний или Кумов день, поскольку в этот день было принято приглашать в гости кумовей.
"Телеграф" рассказывает о главных традициях 21 января, а также, что категорически запрещено делать в этот праздник.
Кумов день: традиции
В народе 21 января – день кумовьев, поэтому наши предки старались в этот день собираться дома у своих кумовьев, веселились, гуляли и рассказывали байки. Даже существовало поверье, что если в день кумовьев хорошо их угостить, то крестник весь год будет здоровым.
Также на завтрак 21 января нужно было подавать блюда из мяса, ведь считалось, что это принесет достаток в дом. А натощак нужно было выпить глоток крещенской воды.
Что нельзя делать в Кумов день 21 января
- Покупать веревки, пить кисель – к беде.
- Ругаться с близкими.
- Сквернословить и злиться.
- Переедать и злоупотреблять алкоголем.
- Бездельничать и долго лежать в постели.
- Выполнять никакую работу, особенно в первой половине дня.
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