Если дует из окна: простые способы, как справиться со сквозняком своими силами

Главное определить, из какой части дует холодный воздух

Считается, что преимуществами пластиковых окон является их энергоэффективность и способность не пропускать из улицы холодный воздух. Однако с последним пунктом, а точнее с проблемой появления сквозняка, сталкиваются не только обладатели деревянных окон.

Если же из пластикового окна дует, необходимо определить, почему так происходит, и устранить причину. Основными причинами, почему дует из окна, могут являться: некачественный монтаж окон, дешевые материалы, экономия на герметике или испорченный уплотнитель, пишет издание "Хочу".

Как определить, из какой части дует холодный воздух

С помощью зажигалки. Просто поднесите огонь к окну — в том месте, где пламя будет трепетать, там и образовалась щель для сквозняка. Также щель в окне можно почувствовать ладонью.

Что делать, если дует из окна

Если дует от оконных петель: подкручиваем их и убеждаемся, плотно ли они прилегают к фиксирующим деталям.

подкручиваем их и убеждаемся, плотно ли они прилегают к фиксирующим деталям. Если дует возле подоконника: просто проходимся в местах щелей герметиком.

просто проходимся в местах щелей герметиком. Если дует по всему периметру створки: регулируем окна и настраиваем их на зимний режим.

Если дует из-под резинки: меняем уплотнители.

Ранее "Телеграф" писал, как устранить продувы и утеплить окна одним недорогим способом. Следует предпринять простые меры.