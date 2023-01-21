Вам не расскажут о них в магазине: 5 минусов блютуз-наушников

Об этом мало кто задумывается, считая, что главное – отсутствие проводов

Мир технологий не стоит на месте. За последние годы в массовом доступе появилось немало всевозможных полезных гаджетов. Например, смартчасы, фитнес-браслеты, роботы-пылесосы, умные весы и зубные щетки. Не меньшим прорывом было и изобретение беспроводных наушников.

Это очень удобная вещь, ведь у обычных проволок постоянно мешает и путается, а еще — часто перегибается, от чего наушники быстро портятся. С появлением наушников-вкладышей эта проблема сразу разрешилась. Однако у таких моделей есть куча собственных минусов, сообщает itechua.

Беспроводные наушники – набор из трех предметов

В комплект входит зарядный кейс и два миниатюрных наушника. В случае потери одного наушника могут возникнуть проблемы – далеко не все производители продают их отдельно, так что вам придется либо ходить с одним (что не очень удобно), либо покупать новую пару. А если вы потеряете зарядный кейс, то вам точно придется покупать новые блютуз-наушники, ведь этот гаджет нужно постоянно подзаряжать и делается это именно через специальный зарядный кейс.

Наушник может выпасть

При активном использовании эти миниатюрные наушники часто выпадают из ушей и валятся на пол — в отличие от обычных, которые удерживаются от такого жесткого падения проводами. Если наушник падает на грязный пол или тем более на асфальт, то не стоит его сразу вставлять в ухо — желательно протереть их влажной салфеткой, иначе в ухо могут попасть вредные бактерии и грязь.

Качество звука далеко не всегда идеальное

Во-первых, это зависит от самих наушников, во-вторых, от вашего смартфона. Часто бывает так, что определенные модели беспроводных наушников имеют плохую совместимость с телефоном — одни работают нормально, а в других звук отстает.

Также стоит понимать, что большинство наушников-вкладышей не могут дать тот звук, который передает обычное аналоговое устройство. Это связано с тем, что при отправке сигнала Bluetooth используется сжатие, которое и ухудшает качество звука.

Не всегда надежное подключение

На устройство Bluetooth влияют помехи. Бывает, что они теряют связь со смартфоном без каких-либо видимых причин, а затем долго не хотят снова подключаться. А еще Bluetooth-гарнитура может плохо работать, если вы находитесь в людном месте – из-за помех соседних смартфонов.

Bluetooth-соединение разряжает смартфон

Аккумулятор смартфона будет скорее разряжаться, чем при подключении обычных проводных наушников. Также имейте в виду, что бюджетные мобильные аксессуары заметно подтормаживают, когда работают с Bluetooth.

Ранее мы рассказывали, какие вещи никогда нельзя оставлять вблизи WiFi-роутера. Это устройство обладает способностью размагничивать предметы, и от такого соседства некоторые из них могут просто перестать работать.