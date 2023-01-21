Как высушить вещи вдвое быстрее: три зимних лайфхака, заменяющих обычную батарею

Совершенно не обязательно развешивать вещи над газовой плитой или покупать обогреватель

Высушить белье в холодное время года — это еще одна задача. Особенно, если внезапно отключили централизованное отопление и батареи быстро остыли. Только что выстиранные вещи прямо посреди комнаты будут сохнуть очень долго, да еще и могут начать пахнуть плесенью.

Считается, что выручить могут только специальные сушильные машины или обогреватели. Однако это совсем не так – есть несколько хитрых способов высушить белье без всего этого. Еще и вдвое быстрее, передает pixelinform.

1 — Полотенце и стиральная машина

Положите на дно барабана машинки чистое сухое махровое полотенце, а затем белье, которое нужно высушить. Но не пичкайте полный барабан — так нужно эффекта не будет, нужно класть всего несколько вещей за раз. Далее выберите режим отжима на максимальной скорости и запустите стиральную машину. После этого одежду вы получите уже практически сухой – досушится она очень быстро.

2 — Дополнительный отжим

Этот способ помогает, если стиральная машинка не перегружена. При небольшой заполненности барабана можете сразу после стирки еще раз запустить стиралку на режиме отжима – само собой, на максимальных оборотах.

3 — Осушитель воздуха

Если у вас дома есть такой прибор, он как раз пригодится. Просто включите его вблизи белья и уже скоро вы заметите, что вещи высохли без лишних стараний с вашей стороны. Только следите за включенным прибором и не подсовывайте его слишком близко — помните о технике безопасности.

Кстати, если использовать эти приемы комплексно, то проблем с сушкой белья зимой вообще не будет.

Раньше мы также рассказывали, почему зимой одежду лучше сушить на морозе, а не в доме. Этим секретным лайфхаком пользовались еще наши бабушки — раньше хозяйки планировали "большую стирку" именно перед наступлением морозов, и неспроста.