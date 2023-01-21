Как приготовить пышные и очень нежные оладьи без муки за 10 минут: рецепт
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Простой рецепт вкусного блюда для всей семьи
Чтобы приготовить дома вкусные сладости, обычно хозяйки используют муку, яйца, сахар и другие ингредиенты. Однако, оказывается, на самом деле можно полностью обойтись и без муки — как в выпечке, так и с другими готовящимися из теста десертами.
Например, вкусные рыхлые оладьи можно спокойно готовить и без этой составляющей. Ни их вкуса, ни внешнего вида это не ухудшит, рассказывает prostoway.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 2 ст. л.
- соль – щепотка
- кефир – 250 мл
- манка – 250 г
- сода – 1 ч. л.
Приготовление:
- Смешайте вместе яйца, сахар и соль.
- Добавьте к взбитым яйцам тёплый кефир, смешайте все до однородной массы.
- В кефирную массу всыпайте манную крупу и сделайте тесто для блинов. Накройте миску с тестом пищевой пленкой, чтобы дать манной крупе немного "настояться" и набухнуть.
- После этого добавляем в тесто соду и хорошо перемешиваем. Перемещаем готовое тесто в кондитерский мешок.
- На сковородку вливаем совсем немного масла и хорошо его разогреваем.
- Выжимаем небольшие порции теста на поверхность сковороды и обжариваем с обеих сторон на среднем огне до появления румяной корочки.
Раньше мы рассказывали, как приготовить питательные овсяные блины с яблоками без муки. Такое блюдо содержит много клетчатки и белков, что делает его полезным и питательным. Особенно хорошо блины будут смаковать с медом или вареньем.