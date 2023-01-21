Как приготовить пышные и очень нежные оладьи без муки за 10 минут: рецепт

Простой рецепт вкусного блюда для всей семьи

Чтобы приготовить дома вкусные сладости, обычно хозяйки используют муку, яйца, сахар и другие ингредиенты. Однако, оказывается, на самом деле можно полностью обойтись и без муки — как в выпечке, так и с другими готовящимися из теста десертами.

Например, вкусные рыхлые оладьи можно спокойно готовить и без этой составляющей. Ни их вкуса, ни внешнего вида это не ухудшит, рассказывает prostoway.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 2 ст. л.

соль – щепотка

кефир – 250 мл

манка – 250 г

сода – 1 ч. л.

Приготовление:

Смешайте вместе яйца, сахар и соль. Добавьте к взбитым яйцам тёплый кефир, смешайте все до однородной массы. В кефирную массу всыпайте манную крупу и сделайте тесто для блинов. Накройте миску с тестом пищевой пленкой, чтобы дать манной крупе немного "настояться" и набухнуть. После этого добавляем в тесто соду и хорошо перемешиваем. Перемещаем готовое тесто в кондитерский мешок. На сковородку вливаем совсем немного масла и хорошо его разогреваем. Выжимаем небольшие порции теста на поверхность сковороды и обжариваем с обеих сторон на среднем огне до появления румяной корочки.

Раньше мы рассказывали, как приготовить питательные овсяные блины с яблоками без муки. Такое блюдо содержит много клетчатки и белков, что делает его полезным и питательным. Особенно хорошо блины будут смаковать с медом или вареньем.