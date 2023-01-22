Об этих нюансах многие не знают: как не промочить ноги и правильно высушить обувь

Ноги важно не намочить, а если это произошло — сушить обувь так, чтобы она не уменьшилась и не потеряла форму

Зима 2022-2023 не радует стабильностью — морозы сменяются теплом, а мокрый снег или дождь стали привычным явлением. В первую очередь страдает от этого наша обувь.

Каждый тип обуви требует особого ухода, но есть советы, которые можно применить ко всем вариантам. "Телеграф" собрал основные из них.

Новую обувь перед тем как начать носить лучше трижды обработать влагозащитным средством. Перед этим лучше протереть, чтобы удалить лишнюю пыль. Обратите внимание, водонепроницаемые средства не работают на лаковых материалах или стрейче. Для тех, кому не подходят растворы или у вас обувь с текстильными элементами, натереть их можно ровным слоем пчелиного воска.

Резиновые сапоги отлично защищают от влаги, но при этом этот вид обуви не дышит. Как альтернативу для тех кто и выглядеть хочет парадно, и заботится о качестве обуви, выпускают специальные резиновые бахилы. У них также есть проблема того, что они не пропускают воздух. Но этот вариант временный и дойдя до места назначения можно их снять.

Важно не только не допускать намокания, но и правильно сушить обувь. Первым делом из вашей пары нужно вынуть стельку (если она съемная) ведь она контактирует с ногами больше всего — если её вынуть подошва просохнет лучше. Для того чтобы высушить обувь, можно набить её шариками из сухих газет или бумаги. Их стоит заменить через несколько часов по мере намокания. Быстро высушить обувь может помочь фен.

Если ваша обувь промокла, лучше досушивать её на колодках, особенно если она имеет сложную форму или дизайн. Если вы сушите обувь не специальными сушилками, а ставите на батарею — она может уменьшиться в размере из-за усадки материала.

Последняя линия обороны между влагой и вашими ногами — это носки. Они должны быть максимально качественные. На зиму лучше выбирать модели из тонкой шерсти (хвалят мериносовую) либо специальные водонепроницаемые, если для вас велик риск намочить ноги. Есть как влагоотводящие носки, так и действительно водонепроницаемые которые состоят из трёх шаров: вязаного внешнего носка, водонепроницаемой мембраны и вязаного внутреннего носка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как убрать неприятный запах от обуви зимой с помощью чайного пакетика. Также есть подручные средства и для того чтобы очистить пару от солевого раствора.