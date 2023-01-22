Когда в Украине отмечается Татьянин день: дата, история и что нельзя делать в праздник

В церковный праздник женщины с прекрасным именем Татьяна отмечают свои именины

В ближайшую среду в Украине отмечают один из важных церковных праздников 2023 года — Татьянин день. Именно 25 января христианами восточного обряда почитается память священномученицы Татианы Римской.

Татьянин день 25 января: история праздника

Татиана Римская родилась в Риме в 3 веке нашей эры. Девушка жила и воспитывалась в христианской семье, за что была подвергнута гонению со стороны язычников. Согласно легенде, когда Татиану привели в храм Аполлона, она стала молиться Иисусу, от чего статуя божества рухнула и убила множество людей.

25 января принято поздравлять всех девушек и женщин, которые носят имя Татьяна. А вот с праздником студенчества День Татьяны стал ассоциироваться в 1755 году, когда российская императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении Московского университета". Поскольку это произошло в день святой Татьяны, то именно российские, а не украинские студенты и празднуют "Татьянин день" как День студента.

В Украине День студента отмечается ежегодно 17 ноября.

Что нельзя делать в Татьянин день 25 января

Предаваться унынию и грусти. В этот праздник, наоборот, можно веселиться и заниматься домашними делами.

Отказывать в помощи тем, кто о ней просит.

Конфликтовать и жадничать, проявлять скупость.

Девушкам нельзя лениться, ходить в старой или грязной одежде – это сулит неудачи в любви.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в 2023 году изменятся даты главных христианских праздников. Это связано с тем, что Рождество некоторые украинцы начали отмечать 25 декабря, а не 7 января, как было раньше.