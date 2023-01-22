Семь советов, чтобы убрать конденсат в доме зимой: это реально работает
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Простые правила помогут уменьшить влажность на подоконнике
Зимой во многих домах может возникать плесень. Нередко грибок развивается из-за конденсата на окнах. С этой проблемой обычно сталкиваются в жилищах, где нет достаточной вентиляции, а уровень влажности слишком высок. Однако есть способы предотвратить появление конденсата даже без использования дорогих химических средств.
Рекомендации, которые помогут избавиться от конденсата в доме зимой, дал эксперт по интерьеру Оуэн Уитлок в материале Express. Его советы включают небольшие изменения некоторых наших привычек и применение натуральных продуктов. Если следовать ряду правил, то, по его словам, вам удастся убрать конденсацию на окнах.
Советы эксперта, чтобы побороть конденсат на окнах в холодное время года:
- Пищевая сода или каменная соль. Просто наполните небольшую миску содой или солью и поставьте на подоконник. Со временем вы заметите, что вещество затвердеет, поглощая влагу. Когда это произойдет, замените свежим ингредиентом.
- Микрофибра. Каждое утро вытирайте влагу вокруг оконной рамы, используя ткань из микрофибры. Это поможет предотвратить превращение избыточной влаги в плесень.
- Душ — короче и прохладнее. Сократите время принятия душ и вместо горячей воды используйте более прохладную. После душа оставьте дверь и окна ванной комнаты открытыми на полчаса, чтобы увеличить приток воздуха.
- Растения. Украсьте дом влагопоглощающими комнатными растениями. Это не только хороший способ предотвратить образование конденсата, но и улучшить внешний вид комнаты. К примеру, это может быть мирная лилия или английский плющ.
- Уксус. Если вы заметили образование плесени, то с помощью натурального средства уберите споры грибка. Перелейте уксус в пульверизатор, разбавьте водой и распылите на загрязненное место. Оставьте на час. Очистите и протрите тряпкой.
- Проветривание. Время от времени открывайте окна в доме, чтобы впустить свежий воздух. Если в ваших окнах есть вентиляционные отверстия, откройте их, чтобы обеспечить вентиляцию и снизить риск образования конденсата без потери чрезмерного количества тепла.
- Осушитель. Если ничего не помогает, инвестируйте в осушитель воздуха, чтобы избавиться от лишней влаги в доме.
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