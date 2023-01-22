Семь советов, чтобы убрать конденсат в доме зимой: это реально работает

Простые правила помогут уменьшить влажность на подоконнике

Зимой во многих домах может возникать плесень. Нередко грибок развивается из-за конденсата на окнах. С этой проблемой обычно сталкиваются в жилищах, где нет достаточной вентиляции, а уровень влажности слишком высок. Однако есть способы предотвратить появление конденсата даже без использования дорогих химических средств.

Рекомендации, которые помогут избавиться от конденсата в доме зимой, дал эксперт по интерьеру Оуэн Уитлок в материале Express. Его советы включают небольшие изменения некоторых наших привычек и применение натуральных продуктов. Если следовать ряду правил, то, по его словам, вам удастся убрать конденсацию на окнах.

Советы эксперта, чтобы побороть конденсат на окнах в холодное время года:

Пищевая сода или каменная соль. Просто наполните небольшую миску содой или солью и поставьте на подоконник. Со временем вы заметите, что вещество затвердеет, поглощая влагу. Когда это произойдет, замените свежим ингредиентом.

Просто наполните небольшую миску содой или солью и поставьте на подоконник. Со временем вы заметите, что вещество затвердеет, поглощая влагу. Когда это произойдет, замените свежим ингредиентом. Микрофибра. Каждое утро вытирайте влагу вокруг оконной рамы, используя ткань из микрофибры. Это поможет предотвратить превращение избыточной влаги в плесень.

Каждое утро вытирайте влагу вокруг оконной рамы, используя ткань из микрофибры. Это поможет предотвратить превращение избыточной влаги в плесень. Душ — короче и прохладнее. Сократите время принятия душ и вместо горячей воды используйте более прохладную. После душа оставьте дверь и окна ванной комнаты открытыми на полчаса, чтобы увеличить приток воздуха.

Сократите время принятия душ и вместо горячей воды используйте более прохладную. После душа оставьте дверь и окна ванной комнаты открытыми на полчаса, чтобы увеличить приток воздуха. Растения. Украсьте дом влагопоглощающими комнатными растениями. Это не только хороший способ предотвратить образование конденсата, но и улучшить внешний вид комнаты. К примеру, это может быть мирная лилия или английский плющ.

Уксус. Если вы заметили образование плесени, то с помощью натурального средства уберите споры грибка. Перелейте уксус в пульверизатор, разбавьте водой и распылите на загрязненное место. Оставьте на час. Очистите и протрите тряпкой.

Если вы заметили образование плесени, то с помощью натурального средства уберите споры грибка. Перелейте уксус в пульверизатор, разбавьте водой и распылите на загрязненное место. Оставьте на час. Очистите и протрите тряпкой. Проветривание. Время от времени открывайте окна в доме, чтобы впустить свежий воздух. Если в ваших окнах есть вентиляционные отверстия, откройте их, чтобы обеспечить вентиляцию и снизить риск образования конденсата без потери чрезмерного количества тепла.

Время от времени открывайте окна в доме, чтобы впустить свежий воздух. Если в ваших окнах есть вентиляционные отверстия, откройте их, чтобы обеспечить вентиляцию и снизить риск образования конденсата без потери чрезмерного количества тепла. Осушитель. Если ничего не помогает, инвестируйте в осушитель воздуха, чтобы избавиться от лишней влаги в доме.

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