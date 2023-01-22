Подойдут не все: какие дрова лучше использовать зимой для отопления

Некоторые сорта древесинны имеют свои проблемы

Из-за постоянных российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры многие украинцы переехали в частный сектор, где из-за наличия печи или буржуек можно не беспокоиться о перебоях с отоплением. Однако стоит помнить, что в случае отопления дровами, для обогрева подойдут не все сорта деревьев, а некоторые из них и вовсе добавят проблем в будущем.

Как говорится в материале Униан, стоит помнить, что лучше всего для отопления подходят дрова лиственных пород вроде дуба, ясеня, акации. Кроме того, подойдут и плодовые деревья вроде яблони, груши и абрикоса.

Но важно помнить, что они должны быть сухими, так как влажные дрова будут сильно дымить, а их теплоотдача будет ниже.

А вот некоторые сорта дров подойдут для отопления хуже. В частности речь идет о хвойных деревьях, поскольку у них невысокая теплотворность, они быстро сгорают и имеют в составе большое количество смолы, которая сильно дымит и выделяет неприятный запах.

Также есть проблемы и с использованием березы. Из-за большого количества дегтя в составе древесины она сильно коптит, чем быстро забивает дымоход.

Тополь тоже хуже подойдет для отопления из-за того, что эта древесина быстро сгорает и дает относительно мало тепла.

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