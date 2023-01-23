Припасите конфет: советы от канадцев, как согреться после мороза

Согреваться лучше без алкоголя, а со сладостями

Чтобы не замерзнуть на улице в мороз или просто очень холодную погоду стоит заранее подготовиться к выходу из теплого помещения. Нужно выбрать соответствующую одежду и обувь. Но в жизни случается разное, и нередки случаи, что даже самые подготовленные могут промокнуть или сильно перемерзнуть.

В таких случаях важно не навредить и в случае сильного перемерзания может понадобиться медицинская помощь. При переохлаждении самое важное добраться до укрытия, где вы можете отогреться, пишут в рекомендациях здравоохранения канадской провинции Альберта.

Первым шагом к согреванию является избавиться от мокрой и холодной одежды и переодеться в сухую и теплую. Если такой под рукой нет, то можно согреваться методом "кожа к коже" под одеялом.

Нужно двигаться, чтобы улучшить кровоток, но не потеть, чтобы не охладиться еще больше. Можно повращать руками как ветряная мельница.

Пить теплое, но без кофеина и алкоголя. Не употреблять табак.

Есть высокоэнергетические продукты, например, сладости.

В ванну полностью лучше не погружаться либо использовать температуру воды от 38 до 41 градуса по Цельсию, а вот конечности отогреть в теплой, а не горячей воде можно

После замерзания легко обжечься, если сидеть вплотную к обогревателю или огню.

Если у вас замерзли нос, уши или пальцы

Если есть обморожение важно не тереть кожу. Холодные руки можно обдувать теплым воздухом, спрятать возле горячей обнаженной кожи, например, в подмышку. Уши можно прикрыть теплыми руками. Можно погружать в воду руки и ноги, а также использовать грелку.

Ранее "Телеграф" рассказывал как не допустить переохлаждения дома, если отключено отопление, а на улице мороз. О важных нюансах рассказали спасатели. На улице согреваться можно по-разному. Помогает острая еда и специальные дыхательные техники.