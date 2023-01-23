Можно снять ограничение громкости и расширить зону WiFi: пять скрытых функций на смартфонах Xiaomi

Полезные опции, которые пригодятся большинству пользователей

Все мобильные устройства китайского бренда Xiaomi, как и все смартфоны Android, имеют скрытое меню. В нем – полно интересных функций, позволяющих предоставить вашему телефону просто уникальные возможности.

Некоторые наборы настроек достаточно специфичны и понадобятся далеко не всем, другие же будут полезны практически для всех пользователей. О каких скрытых функциях смартфона стоит знать владельцам Xiaomi, рассказывает prostomob. Отмечается, что есть один важный момент: для доступа к этим опциям нужно активировать режим разработчика. Это делается следующим образом: Настройки > О телефоне > последовательные клики на версию MIUI до появления подтверждающего сообщения.

Функция №1: изменение размера буфера регистрации

Буфер – это пространство для временного хранения данных, позволяющее устройству работать без перерыва на прием и обработку контента. Для обеспечения бесперебойности работы важна сбалансированность буфера (размер по умолчанию на этих смартфонах чаще всего составляет 64К-256К). Увеличение емкости до 4М окажет положительное влияние на возможности устройства.

Порядок действий: Настройки > Дополнительные настройки > Настройки разработчика > Отладка. Клик на "Размеры буфера регистратора данных". Выбор размера 4М.

Функция №2: улучшение игрового процесса

Значительно улучшить игровой процесс можно с помощью специального раздела под названием "Настройка игрового контроллера". Для этого необходимо перейти в раздел "Настройки" (Настройки > Дополнительные настройки > Настройки разработчика > Отладка) и выбрать кнопку "Параметры игрового контроллера". Далее выбираем нужную программу и кликаем на "Системный графический драйвер".

Функция №3: включение расширения зоны покрытия Wi-Fi

Эта опция подойдет пользователям, которые часто используют смартфоны Xiaomi/Redmi/POCO в качестве точки доступа. Активация функции:

Параметры разработчика > Сети.

Смещение ползунка напротив надписи "Включить расширение зоны покрытия Wi-Fi".

Функция №4: изменение настроек USB

Этот способ избавит вас от излишнего "интереса" системы, которая каждый раз при подключении телефона к ПК спрашивает, что именно вы собираетесь делать. Для изменения параметров необходимо пройти следующий путь: Параметры разработчика > Сети > Настройки USB по умолчанию, а затем выбрать опцию "Передача данных".

После этого выставленный параметр будет мгновенно применяться при каждом подключении смартфона к ноутбуку или ПК. Система перестанет каждый раз спрашивать о ваших намерениях.

Функция №5: отключение ограничения громкости

В телефонах с MIUI есть настройки, ограничивающие абсолютную громкость проводных и беспроводных наушников. Благодаря ей пользователь будет получать сообщения в случае, если уровень звука в гарнитуре окажется выше заданного значения.

Порядок отключения абсолютного значения с помощью настроек в опциях разработчика MIUI:

Параметры разработчика > Сети.

Сдвиг ползунка вправо напротив пункта "Выключить абсолютную громкость".

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