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Как выбрать действительно хороший чай: отметки на пачке, на которые мало кто обращает внимание

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Советы, которые помогут подобрать качественный продукт
Советы, которые помогут подобрать качественный продукт. Фото pexels.com

Есть целый ряд признаков, которые могут свидетельствовать о том, что чай – низкого качества

Выбрать хороший чай может оказаться не столь просто, как кажется, ведь ассортиментный ряд этого продукта просто поражает. Однако распознать качественный товар очень важно – только так вы сможете наслаждаться прекрасным вкусом напитка и быть спокойным за свое здоровье. Кстати, чтобы не простудиться зимой, добавляйте в чай одну из "теплых" специй, которые согреют даже в сильные морозы.

Чтобы не купить в магазине некачественный чай за большие деньги, советуем обращать внимание, прежде всего, на упаковку. Какие на ней должны быть отметки и что они означают, рассказывает в своем Telegram-канале эксперт по питанию Наталья Мазурик.

Как определить хороший чай

  1. Лучше выбирать листовой чай. В одной пачке все листочки должны быть примерно одинаковыми по размеру, правильной формы, без корешков и другого мусора.
  2. Разверните чайный лист. Если он рассыпается, то такой чай лучше больше не покупать — его пересушили или сушили повторно.
  3. Понюхайте. Чай должен обладать легким приятным ароматом — без всяких ноток плесени, пыли, железа или сырости.
  4. Лучше отдавать предпочтение чаям без ароматизаторов и других добавок. Часто всяческими добавками маскируют не слишком качественное сырье.
  5. Смажьте чай холодной водой. Если вода сразу закрасится, в этот чай добавлялись красители.
  6. Посмотрите на заварку. Если во время заваривания становятся заметные корешки и другой мусор, это не очень хороший чай. В качественном листовом чае их быть не должно.
  7. Пленочка на поверхности чая – это не показатель качества. Она может быть и в некачественных чаях, поэтому не думайте, что этот пункт что-то решает.
  8. Зеленый чай может горчить, если он некачественный или температура воды неправильная (правильная – до 85 градусов, в японском – до 75).

Чтобы выбрать качественный чай, обращайте внимание на специальные отметки

Китайский чай

На настоящем китайском чае вы не найдете надписи Made in China. Обычно на упаковке указывают экспортера – China National Tea & NativeProductImport & Export Corp. Он, кстати, единственный.

Также на китайском чае есть вот такой логотип:

Это буквы Q и S, которые означают Quality Safety (в переводе — качество и безопасность). Это специальная система сертификации.

Индийский чай

На нем должен быть такой логотип (именно он гарантирует оригинальность чая):

Кроме логотипа могут быть идентификаторы чайных регионов:

Цейлонский чай

Это знак качества Государственного чайного управления республики Шри-Ланка и он гарантирует, что чай выращен на плантации, прошедшей государственную сертификацию:

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