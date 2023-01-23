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Как почистить сельдь от костей и кожи всего за минуту: хитрый трюк

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Автор
Самый простой способ избавиться от всего лишнего
Самый простой способ избавиться от всего лишнего. Фото freepik.com

Лайфхак для хозяек, которые ценят свое время и усилия

Сельдь, как и скумбрия, очень популярна в украинской кухне рыба. Из нее готовят всевозможные салаты и бутерброды, ее фаршируют или просто маринуют с луком и другими ингредиентами. Рецептов – множество.

Однако иногда хозяйки отказываются от приготовления блюд из сельди, ведь филе стоит дороже целой рыбы, да и не в каждом супермаркете продается, а чистить рыбу самостоятельно мало кому хочется. Обычно этот процесс представляется как нечто долгое и скучное. Однако это совсем не так, если вы знаете об одном хитром трюке, с помощью которого достать косточки из рыбы можно буквально за минуту. Крутым лайфхаком делится "Главред".

Как быстро достать кости из сельди и снять кожицу

Сначала помещаем разделочную доску, на которой будем чистить сельдь, в полиэтиленовый пакет. Это нужно для того, чтобы потом с легкостью убрать все рыбные отходы.

Теперь берем селедку и отрезаем голову. Далее с помощью поварских ножниц разрезаем брюшко сельди (сделать это можно и обычным острым ножом, начиная от отверстия возле хвоста). Вынимаем из рыбы икру или молочко. После этого нужно тщательно очистить селедку от черной пленки, которая сильно горчит. Также отрезаем плавники.

Снимаем с доски полиэтиленовый пакет и выбрасываем вместе с ним все ненужные внутренности. Хорошо промываем тушку рыбы под проточной холодной водой.

Теперь начинаем отделять филе от позвоночника. С помощью указательного пальца вынимаем несколько ребрышек с правой стороны. После этого подключаем большой палец и начинаем вынимать ребрышки с левой стороны. Таким образом, проходим вдоль всего хребта. Когда доходим до хвоста, отрезаем его. На хребте остались все ребра и маленькие косточки, так что остается только убрать их от мяса.

Последний шаг: с помощью пальцев с легкостью отрываем филе от кожуры. Это лучше делать именно после того, как вынули позвоночник – так процесс значительно упрощается.

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#Рецепт #Селедка #Лайфхак