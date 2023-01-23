Как согреться дома, когда нет отопления: шесть эффективных советов

6 советов, которые сделают сон теплее

В Украине после недолгого потепления зима снова начнет проявлять свой "характер". В купе с отключениями электроэнергии из-за российских ракетных атак это заставляет многих украинцев задуматься о том, как согреться в эти дни. Одним из вариантов может быть какой-либо альтернативный источник отопления, не требующий питания, или же можно просто следовать простым советам, которые также помогут быть в тепле.

В комментарии британскому изданию "Express" эксперт по сну рассказал, как можно согреться ночью в помещении без отопления.

Используйте наматрасник

По мнению эксперта, наматрасники могут быть одним из лучших вложений, которые вы можете сделать для своего сна, а их согревающие свойства — просто дополнительное преимущество.

"Наматрасники могут иметь различные наполнители, и от него зависит уровень сохранения тепла. В зимний период наматрасник из пены с эффектом памяти или микрофибры отлично сохраняет тепло, а также обеспечивает дополнительный уровень комфорта. В летние месяцы лучше выбирать более дышащие ткани, такие как пух, где поток воздуха лучше распределяется".

Спите на плоской простыне

Британский эксперт рекомендует поверх простыни на резинке стелить обычную плоскую простыню без резинки. Добавление плоской простыни в комплект постельного белья означает, что у вас есть дополнительный слой материала, который удерживает тепло тела и согревает пальцы ног в течение ночи.

Хлопок – лучший материал для плоских простыней. Она мягкая на ощупь, крепкая и хорошо сохраняет тепло.

Фланель – один из самых толстых постельных материалов. Фланельные простыни добавят тепла и уюта холодной ночи.

Плотные шторы

"Утяжеленные и плотные шторы являются "отличной" инвестицией в сохранение тепла и будут служить вам год за годом. Они также могут существенно повлиять на температуру в спальне"

Эксперт отметил шторы из вельвета, но добавил, что материал может быть разный — главное толщина.

Горячее питье

Горячий напиток перед сном поможет повысить температуру тела изнутри. Напитки перед сном должны быть без кофеина и сахара.

Ноги — в тепле

Приобретите носки из кашемира. По мнению эксперта — это самый лучший материал для носков. По его словам, кашемир содержит втрое больше тепла, чем стандартные шерстяные изделия и ткани. Поэтому такие носки будут держать ваши пальцы ног в тепле всю ночь.

Свечи и цветочные горшки

Вы можете использовать чайные свечи и терракотовые цветочные горшки, чтобы эффективно обогреть небольшую комнату. Поместите четыре свечи в небольшой металлический поднос, а сверху поставьте два цветочных горшка.

Керамический горшок уносит большую часть тепла от свечей, а наружный горшок фокусирует все это тепло вверх, в воздух.

Напомним, ранее мы писали о простых лайфхаках, которые помогут согреться в холодном авто.

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