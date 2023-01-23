Череда мощных магнитных бурь несется к Земле: когда ждать "ударов"

Февраль будет богат на мощные магнитные бури

Мощная магнитная буря сейчас в самом разгаре, но после него Землю ждет спокойная обстановка на геомагнитном "фронте". Тем не менее мощные волнения геомагнитного поля ожидаются уже в начале февраля.

Так, по данным издание OBOZREVATEL, в период с 5 по 15 февраля ожидается целый ряд магнитных бурь. Самая мощная из них произойдет 5 февраля, вторая по силе ждет землян уже 15 числа. При этом между этими датами произойдут волнения магнитного поля средней интенсивности — 7 февраля.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури — это возмущения геомагнитного поля Земли. Они могут продолжаться, как несколько часов, так и несколько суток. Образуется они, когда с окрестностями Земли сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой планеты.

Как магнитная буря может повлиять на человека

Во время активности магнитных бурь, некоторые метеозависимые и беременные люди могут ощущать головные боли, боли в области сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

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