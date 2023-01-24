Есть свои нюансы: как правильно укрыться одеялом, чтобы было тепло

Ночью зимой важна не только пижама, но и теплые носки

В холодное время года кровать это не только место отдыха, но и возможность полноценно прогреться. Чтобы не мерзнуть, этот предмет мебели лучше немного отодвигать от окон, если она находится возле них.

Не лишним будет и теплое одеяло. Перед сном лучше сделать несколько упражнений, принят теплый душ, но важно и правильно одеться и укрыться.

Для уюта в кровати используйте несколько одеял, чтобы удерживать тепло. Но начинать нужно с самого низа — фланелевых простыней. Затем положите нижним слоем самое пушистое одеяло. Верхний слой должен быть тонким, но плотным, чтобы удерживать аккумулируемое тепло.

Многослойность в одежде можно применять и во время сна — по мере согревания можно избавиться от лишней кофты сверху пижамы. Первыми остывают ноги — пригодятся шерстяные носки или дополнительное одеяло именно на зону ног, если станет холодно им можно укрыться полностью.

Ранее "Телеграф" рекомендовал использовать для пижам фланель, а не флис или шерсть. В таких материалах вы можете сильно вспотеть, что приведет к еще большему охлаждению.