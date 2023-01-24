Блюдо, которое выручит после работы: рецепт ленивых пирожков с яйцами и луком за 15 минут

Самый простой способ приготовить вкусный и сытный ужин

Приготовить рыхлые домашние пирожки совсем не проблема. Их можно сделать солеными или сладкими, на дрожжевом тесте или на тесте, замешанном без дрожжей – вариантов действительно множество.

Однако многие хозяйки не любят "возиться" с пирожками из-за того, что обычно их приходится очень долго готовить, а съедаются они в считанные минуты. Авторы сайта "1 минута" знают, как решить эту проблему и предлагают рецепт ленивых пирожков, которые быстро готовятся и не требуют лишних усилий. На приготовление теста уйдет не больше 15 мин, уверяют авторы.

Ингредиенты:

500 мл кефира

400 г муки

8 яиц (3 сырых — на тесто, 5 — отварить)

2 ст.л. масла

1 ч.л. сахара

½ ч.л. соды

соль — по вкусу

150 г зеленого лука

масло для жарки

Способ приготовления:

В первую очередь подготовьте все необходимые составляющие. Заметьте, что яйца и кефир лучше достать из холодильника заранее, чтобы они были теплыми – так тесто будет пышнее.

Отварите яйца, чтобы желток был жестким – это займет примерно 8-9 мин. После того как сварили яйца, оставьте их остывать. Тем временем начните готовить тесто – смешайте яйца, соль и сахар. Добавьте в емкость кефир и масло, а затем начните аккуратно вводить муку. Разделите общее количество на небольшие части и добавляйте, осторожно перемешивайте венчиком. Помните, что в тесте не должно остаться ни одного комочка – оно должно быть густым, как на оладьи, а визуально консистенция должна выглядеть, как на фото ниже.

Пока вы приготовите тесто, яйца уже остынут. Очистите их и нашинкуйте, выложите в глубокую миску. Далее добавьте туда же хорошо вымытый, мелко нарезанный зеленый лук. Сверху вылейте тесто (массу можно оставить на 10-15 мин, чтобы будущие пирожки были более пышными, но это не обязательно). Тесто с луком и яйцами нужно хорошо перемешать, чтобы начинка равномерно распределилась.

Поставьте сковороду на огонь и налейте масла. Подождите, пока она хорошо разогреется, и начинайте осторожно выкладывать тесто. Обжаривайте пирожки с обеих сторон до появления золотистой корочки.

Раньше мы рассказывали, как приготовить пышные и очень нежные оладьи без муки за 10 минут. Это очень простой рецепт вкусного блюда для всей семьи.