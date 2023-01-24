Укр

Блюдо, которое выручит после работы: рецепт ленивых пирожков с яйцами и луком за 15 минут

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вкусный ужин для всей семьи
Вкусный ужин для всей семьи. Фото odnaminyta.com

Самый простой способ приготовить вкусный и сытный ужин

Приготовить рыхлые домашние пирожки совсем не проблема. Их можно сделать солеными или сладкими, на дрожжевом тесте или на тесте, замешанном без дрожжей – вариантов действительно множество.

Однако многие хозяйки не любят "возиться" с пирожками из-за того, что обычно их приходится очень долго готовить, а съедаются они в считанные минуты. Авторы сайта "1 минута" знают, как решить эту проблему и предлагают рецепт ленивых пирожков, которые быстро готовятся и не требуют лишних усилий. На приготовление теста уйдет не больше 15 мин, уверяют авторы.

Ингредиенты:

  • 500 мл кефира
  • 400 г муки
  • 8 яиц (3 сырых — на тесто, 5 — отварить)
  • 2 ст.л. масла
  • 1 ч.л. сахара
  • ½ ч.л. соды
  • соль — по вкусу
  • 150 г зеленого лука
  • масло для жарки

Способ приготовления:

В первую очередь подготовьте все необходимые составляющие. Заметьте, что яйца и кефир лучше достать из холодильника заранее, чтобы они были теплыми – так тесто будет пышнее.

Отварите яйца, чтобы желток был жестким – это займет примерно 8-9 мин. После того как сварили яйца, оставьте их остывать. Тем временем начните готовить тесто – смешайте яйца, соль и сахар. Добавьте в емкость кефир и масло, а затем начните аккуратно вводить муку. Разделите общее количество на небольшие части и добавляйте, осторожно перемешивайте венчиком. Помните, что в тесте не должно остаться ни одного комочка – оно должно быть густым, как на оладьи, а визуально консистенция должна выглядеть, как на фото ниже.

Пока вы приготовите тесто, яйца уже остынут. Очистите их и нашинкуйте, выложите в глубокую миску. Далее добавьте туда же хорошо вымытый, мелко нарезанный зеленый лук. Сверху вылейте тесто (массу можно оставить на 10-15 мин, чтобы будущие пирожки были более пышными, но это не обязательно). Тесто с луком и яйцами нужно хорошо перемешать, чтобы начинка равномерно распределилась.

Поставьте сковороду на огонь и налейте масла. Подождите, пока она хорошо разогреется, и начинайте осторожно выкладывать тесто. Обжаривайте пирожки с обеих сторон до появления золотистой корочки.

Раньше мы рассказывали, как приготовить пышные и очень нежные оладьи без муки за 10 минут. Это очень простой рецепт вкусного блюда для всей семьи.

Теги:
#Рецепт #Что приготовить #Пирожки