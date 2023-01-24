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Быстрая зарядка: может ли эта технология навредить телефону и как избежать проблем

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
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Автор
Все, о чем следует знать Новость обновлена 24 января 2023, 11:57
Все, о чем следует знать. Фото processer.media

Рассказываем, что это за функция, на каких смартфонах она доступна, как ее включить и как правильно использовать

Еще совсем недавно нечего было и мечтать о том, чтобы телефон заряжался от 0 до 100% буквально за пол часа. Теперь же в этом нет ничего особенного. А все – благодаря технологии быстрой зарядки, которая, между тем, подходит далеко не всем смартфонам.

Что это за функция и безопасна ли она для гаджета, разъясняет itechua. Также в этом материале вы найдете советы, которые помогут избежать возможных проблем с телефоном из-за быстрой зарядки.

Что такое быстрая зарядка смартфона?

Быстрая зарядка – это технология повышенной мощности тока, поступающая в аккумулятор. Благодаря этому батарея заряжается гораздо быстрее, чем при стандартной зарядке. Большинство современных смартфонов поддерживают такую опцию, но этого недостаточно: чтобы все работало как следует, нужны еще соответствующие блок питания и кабель.

Стандартная мощность обычной зарядки – 5 Вт, а быстрой – всегда выше 10 Вт. В новых моделях смартфонов встречается даже очень быстрая зарядка – 60 Вт и еще больше. Это позволяет телефону заряжаться в считанные минуты.

Характеристики адаптера для быстрой зарядки смартфона:

  • AFC (адаптивная быстрая зарядка)
  • USB PD (Power Delivery) 2.0
  • QC (быстрая зарядка) 2.0
  • Требования к питанию: 9V 1.67A

Характеристики адаптера для супербыстрой зарядки смартфона:

  • USB PD (Power Delivery) 3.0
  • Требования к питанию: 9V 2.77A

Вредна ли быстрая зарядка для аккумулятора?

Нет, не вредна, уверяют эксперты. Главное — соблюдать основные правила обращения с техникой. Самое главное – использовать только оригинальные кабель и блок питания.

Еще в 2014 году учёные из Стэнфордского университета под эгидой Samsung изучили влияние быстрой и обычной зарядки на литийные батареи смартфонов. Исследование показало: электроды в аккумуляторе равномерно распределяют энергию вне зависимости от скорости заряда. То есть быстрая зарядка не "убивает" батарею устройства и не приводит к ее преждевременному износу.

Однако помните, что быстрая зарядка – это не просто шнур питания, а целый программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий безопасную подачу тока в устройство. Неоригинальные комплектующие могут конфликтовать с гаджетом, вызывая перегрев и износ батареи.

Как правильно заряжать смартфон, чтобы он прослужил долго

  1. Делать это нужно только с помощью оригинальных кабелей и блоков питания;
  2. Нельзя оставлять заряжаемый смартфон на солнце и возле источников тепла (обогревателей и батарей);
  3. Во время зарядки не накрывайте ничем устройство;
  4. Лучше во время зарядки снимать с девайса плотные чехлы;
  5. Старайтесь не использовать смартфон при подключении к зарядному устройству;
  6. Нельзя заряжать девайс на морозе (это может привести к металлизации лития, короткому замыканию и разрушению оболочки батареи);
  7. Старайтесь не разряжать телефон "в ноль". Литийные батареи имеют ограниченное количество циклов полной зарядки, и если постоянно тратить полностью заряд, то срок эксплуатации аккумулятора значительно сократится. Чтобы максимально продлить срок службы батареи, лучше поддерживать уровень энергии между 20 и 80%.

На каких смартфонах есть быстрая зарядка и как ее включить?

Технологией быстрой зарядки оснащены почти все современные смартфоны. Чтобы начать функцию быстрой зарядки, необходимо внести изменения в настройки устройства в разделе "Батарея".

Раньше мы рассказывали, какие павербанки "убивают" батарею телефона. Об этом важном моменте мало кто знает, поэтому часто люди покупают не очень надежные устройства, которые могут испортить другие гаджеты.

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#Смартфон #Зарядка #Батарея #Быстрая зарядка