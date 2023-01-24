Ничего сложного: шесть способов не замерзнуть в мороз

Маленькие хитрости, как правильно одеваться и что с собой брать в морозную погоду

Несмотря на то, что сейчас в Украине относительно теплая зимняя погода, в ближайшее время мороз еще даст о себе знать. Чтобы не замерзнуть во время прогулки на свежем воздухе, следует запастись рецептами тепла.

Запомните несколько маленьким хитростям, благодаря которым можно легко обмануть свое тело на улице. Как правильно одеваться и что с собой брать в морозную погоду, пишет "Хочу".

6 способов, как согреться зимой на улице

Одевайтесь слоями

Плюс в таком способе одевании, что вы можете снять любую вещь, если вдруг станет жарко. Также тепло, которое находится между слоями одежды, не даст вам замерзнуть.

Оставайтесь сухими

Мокрая кожа будет вас охлаждать. В идеале у вас должна быть термозащитная одежда, а верхняя одежда не должна пропускать воду и ветер.

Держите голову, шею, руки и ноги в тепле

Эти части тела человека выделяют больше всего тепла. Надевайте теплые шарфы, шапки, рукавицы и толстые носки.

Ешьте жирную пищу

Перед выходом на улицу стоит подкрепиться калорийной пищей. Жирная еда повышает рН крови в нашем организме, что помогает организму сохранять тепло дольше.

Возьмите на прогулку чашку-термос

Кофе, чай или горячий шоколад — они станут спасением во многих отношениях. Горячие напитки способны согреть тело изнутри, а сама чашка-термос поможет согреться снаружи.

Движение – это тепло

Постоянно двигайтесь. Пробежитесь или пройдитесь. Даже незначительные движения вырабатывают энергию и помогают согреться телу.

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