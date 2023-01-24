Фантастический десерт без выпечки за 5 минут: рецепт из четырех ингредиентов

Самый простой способ порадовать себя чем-нибудь сладеньким, но не очень калорийным

Когда хочется чего-нибудь вкусненького, а времени маловато, можно воспользоваться простыми проверенными рецептами вроде торта без выпечки со сгущенкой, вафельного торта с начинкой из конфет или домашнего мармелада из варенья. Все эти вкусности достаточно бюджетны и легки в приготовлении.

Однако есть еще более простой вариант десерта, который готовится буквально за 5 мин. На него нужно всего 4 ингредиента и ваше желание поэкспериментировать. Фантастическим рецептом сырно-шоколадных кексов из желе делится телеграм-канал "Дача. Сад и огород UA".

Ингредиенты:

Мягкий сыр — 300 г

Желатин – 20 г

Какао – 15 г

Вода — 100 мл

Сахарная пудра (по желанию) – 50 г

Способ приготовления:

1. В теплую воду добавляют желатин. Емкость с жидкостью следует поместить в микроволновку примерно на 1 мин.

2. Хорошо размешайте раствор, чтобы весь желатин растворился.

3. Поместите в отдельную емкость творог, какао и сахарную пудру, добавьте готовый желатин. Всё хорошо перемешайте.

4. Готовую массу следует перелить в формы или стаканы и убрать в холодильник примерно на 1-1,5 часа.

Раньше мы рассказывали, как приготовить дома мандариновую паннакотту, которая будет таять во рту. Успейте попробовать эту вкусность, пока длится мандариновый сезон.