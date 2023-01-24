Как составить идеальный гардероб с ограниченным бюджетом: топ-советы от стилиста (фото)

8 шагов, которые приведут вас к мечте и позволят существенно сэкономить, уверенно отметая все лишнее

Каждая девушка мечтает об огромном гардеробе, в котором будет все, что ей вздумается: сотни вещей в разном стиле, десятки пар обуви, бесчисленное количество сумочек и шарфов и много других вещей, которые можно будет ежедневно менять. Однако мало у кого найдется столько средств… Поэтому в основном нам приходится складывать свои идеальные луки за небольшие деньги.

Как создать свой идеальный гардероб, который выручит в любой ситуации, имея ограниченные финансовые возможности, рассказывает на своей странице в Instagram персональный стилист Watchingukraine. Есть несколько основных правил, соблюдая которые это будет совсем несложно.

Идеальный гардероб: с чего начать

1. Проанализируйте свой образ жизни, внешность и характер.

2. Если не знаете, куда двигаться, то создайте хотя бы один образ, который по вашему мнению, на 100% ваш — то есть комфортный, "носибельный", подчеркивающий вашу внешность и имеющий изюминку.

3. Используйте этот ключевой образ и создайте мудборд с желаемыми образами. Обращайте внимание на те, которые привлекают вас с первого взгляда – там 100% найдется часть ДНК вашего стиля.

Мудборд, вариант оформления

4. Разберите свой гардероб и выберите вещи, которые на 100% вам идут, и в которых вам удобно прямо сейчас.

5. Составьте список ключевых элементов, которых вам не хватает для образов, что вы себе придумали (висящие на вашем мудборде).

6. Начните шоппинг с самых базовых и необходимых вещей. Как правило, это: верхняя одежда, обувь, сумки, ремни, очки, пиджаки, джинсы и украшения.

7. Запаситесь терпением. Чтобы найти свой стиль и создать гардероб, нужно время. Выбирайте осмотрительно, не сгребайте в одном магазине весь образ. Ходите по винтажкам и секондам, следите за распродажами любимых брендов.

8. Основное – это дисциплина. Не совершайте импульсных покупок ради каких-то трендов. Всегда представляйте себе по меньшей мере три образа с той вещью, которую вы выбрали.

Раньше мы рассказывали о 8 базовых вещах, которые должны быть у каждой модницы. Эти элементы гардероба помогут создавать дорогие и изысканные образы без лишних трат.