Согреться без отопления: как сделать необычный обогреватель своими руками

При создании такой грелки необходимо следовать всем указанным правилам безопасности

В связи с возможными отключениями отопления из-за обстрелов в сети появляется все больше и больше различных лайфхаков, как согреться зимой в квартире. "Телеграф" расскажет о еще одном необычном способе.

На ряду с обычными водными грелками, которые держат тепло примерно 1-1,5 часа, существуют также и парафиновые, способные выдерживать тепло намного дольше. Об этом рассказал эксперт по энергоэффективности Дмитрий Колосовский, передает OBOZREVATEL.

"Знаю наших николаевских ребят, которые делают интересные штуки – по сути они консервируют парафин. Эти консервные банки работают по тому же принципу, что и грелка из бутылки с водой, только они держат тепло намного дольше. Принцип их работы такой: консервная банка опускается в кипяток или чуть-чуть нагревается на плите и потом в течение 4 часов отдает полученное тепло", – сказал Колосовский.

Он добавил, что при создании такой грелки своими руками (к примеру, закупорив стеклянную банку), необходимо следовать основным правилам безопасности:

парафин нужно залить не больше чем на треть от общего объема емкости , поскольку во время нагревания материал будет расширяться и банка может треснуть;

, поскольку во время нагревания материал будет расширяться и банка может треснуть; не перегревать парафин, чтобы не взорвалась банка.

Отмечается, что парафиновую грелку нельзя греть на открытом огне или ставить ее на электрическую плиту. Такой мини-обогреватель можно лишь класть в горячую воду и держать до тех пор, пока парафин не станет жидким.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как сделать простой и эффективный обогревать своими руками, используя жестяную банку. Он может быть как источником тепла и света, так и послужить для разогрева еды.