Маринованные шампиньоны за 10-15 минут: два проверенных рецепта

По первому рецепту готовятся обычные "магазинные" грибочки, по второму — фирменные "пикантные" шампиньоны

Многие любят маринованные шампиньоны. Однако цены на них немного "кусаются", поэтому такой деликатес большинство покупает только по праздникам и по другим особым поводам. Однако приготовить такую вкуснятину можно и дома – это не займет много времени и будет гораздо дешевле, чем покупать уже готовый продукт.

Единственный минус: преимущественно маринование грибов занимает немало времени. А бывает, что вкусных грибочков хочется уже… Исправить эту несправедливость очень легко – сразу двумя крутыми рецептами делится youtube-канал "Наши Бесаги". Оба авторских блюда готовятся за считанные минуты.

1-ый РЕЦЕПТ МАРИНОВАНЫХ ШАМПИНЬОНОВ

Кстати, для обоих вариантов лучше выбирать целые грибы, но небольшие – так они быстрее и лучше промаринуются. Не желательно брать большие шампиньоны и их резать, ведь во время приготовления они могут разломаться.

Ингредиенты:

шампиньоны — 600 г

масло рафинированное — 100-120 мл

уксус — 60 мл

сахар – 1 ст.л.

душистый перец — 6 шт.

черный перец горошком – 6 шт.

горчица в зернах – 0,5 ч.л.

соль – 1 ч.л.

лавровый лист – 3 шт.

чеснок — 3 зубчика

Способ приготовления:

Грибы хорошо промываем и отчищаем от грязи. Снимать шкурку не нужно! Начинаем готовить маринад: на разогретую сковороду вливаем растительное масло, добавляем уксус, сахар, ароматный перец и хорошо все перемешиваем. Затем добавляем черный перец, горчицу, соль и лавровый лист, доводим все до кипения, постоянно перемешивая, чтобы маринад полностью напитался специями. После этого в маринад кладем шампиньоны и нарезанный чеснок, все хорошенько перемешиваем и готовим еще 5-8 мин на среднем огне. Тогда выключаем и оставляем их охлаждаться прямо в маринаде. Когда они будут уже почти холодные, перекладываем в стерилизованную банку и заливаем маринадом. Постарайтесь выложить в банку все специи, чтобы грибы продолжали набираться аромата. Банку закрываем крышкой и помещаем в холодильник на несколько часов.

2-ой рецепт: МАРИНОВАНЫЕ ШАМПИНЬОНЫ С СОЕВЫМ СОУСОМ за 15 мин

Такие грибочки получаются очень пикантными за счет красного перца. Если вам не нравятся острые блюда, его не можете добавлять.

Ингредиенты:

шампиньоны — 400 г

соль — 1 щепотка

Для маринада:

масло — 50 мл

яблочный уксус – 1 ст.л.

соевый соус – 3 ст.л.

укроп – 10 г

стручок красного перца – 1 шт.

душистый перец — 3 шт.

кориандр – 0,5 ч.л.

черный перец горошком – 6 шт.

чеснок – 4 зуб.

лавровый лист – 2 шт.

Способ приготовления:

Хорошо промытые грибы заливаем водой, добавляем щепотку соли и варим на мелком огне после закипания еще 5 мин. Воду сливаем и оставляем грибы охлаждаться. Тем временем беремся за маринад. В небольшой емкости смешивают растительное масло, яблочный уксус и соевый соус. Добавляем укроп, душистый перец и красный перец, а также кориандр и черный перец, предварительно перетертые в отдельной ступке. Выжимаем в маринад чеснок и добавляем лавровый лист. Тогда закидываем в маринад еще теплые шампиньоны и все хорошо перемешиваем. Пересыпаем грибы в стеклянную банку, заливаем маринадом и закрываем крышкой. Храним в холодильнике. Есть такие маринованные шампиньоны можно хоть сразу, но лучше дать им настояться несколько часов.

Раньше мы рассказывали, как без труда приготовить шампиньоны и поразить всех насыщенным грибным вкусом. Это блюдо покорит всех любителей грибов.