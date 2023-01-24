Что делать если в доме зимой завелась мошка: лучшие средства

Вывести мошку из дома иногда бывает проблемно

Даже несмотря на зиму и холодную погоду многие из украинцев сталкивались с проблемой нашествия мелких мушек, которых очень сложно вывести.

Как говорится в материале Апостроф, хоть эти насекомые не представляют какой-либо угрозы для проживающих в доме людей, однако находиться рядом с ними не очень-то и приятно.

О чем речь

Злаковые мушки и детритницы (листовые комарики) обычно появляются в доме, попадая туда вместе с зараженной их яйцами землей. Оказавшись в теплом помещении они начинают быстро размножаться, поскольку им там не угрожают хищники.

Дрозофилы же откладывают яйца в кожуру подгнивших растений и овощей, через сутки из них вылупляются личинки, которые стают взрослыми особями еще через пять дней.

Быстрый репродуктивный цикл упомянутых насекомых делает их настоящей головной болью для тех, кто настойчиво намерен от них избавиться.

Что делать

Для начала стоит провести генеральную уборку и протереть проблемные места универсальным чистящим раствором. При этом его стоит развести по инструкции для дезинфекции мусорных ведер.

Самое главное в задаче по избавлению от насекомых — обнаружить, откуда они берутся. Обычно они предпочитают жить возле окон, так как там зачастую расположены теплые батареи. Однако стоит также обратить внимание на комнатные растения, а если обнаружится, что мошка лезет оттуда, то землю придется полностью заменить.

Для этого грунт надо размочить в воде, достать оттуда растение, промыть корни и листья, заодно избавившись от гниющих частей. Горшок тоже стоит продезинфицировать.

Старую землю стоит выбросить, поскольку в ней наверняка уже есть личинки. Новый грунт стоит обработать инсектицидами или прожечь в духовке. Важно менять землю во всех комнатных растениях сразу, так как если тянуть, то мошка успеет отложить яйца в новую землю.

Спреи и аэрозоли от мух также подойдут и для мошек, но распылять их на кухне или возле растений не рекомендуется. Фумигатор будет более щадящим средством, но самой эффективной все равно останется липкая лента.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как вывести плесень из герметика в ванной комнате без применения "тяжелой химии".