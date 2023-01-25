Опасная ошибка, которая дорого обходится: чем нельзя посыпать обледенелую землю на даче

Этот химический реагент может оказаться неэффективным при слишком низкой температуре, а еще он плохо влияет на состояние покрытия и может навредить растениям

Зимой, когда за окном морозы, владельцы частных домов самостоятельно борются с проблемой обмерзших дорожек. Оледенение не позволяет нормально двигаться по участку и может привести к падению и, как следствие, травмированию. Мы уже рассказывали, как сделать подошву обуви менее скользкой, а теперь расскажем, чем запрещается посыпать обмерзшую землю на дачном участке.

Этот способ входит в разряд советов "дешево и сердито", однако толку от него совсем немного. Если вы один из тех хозяев, которые считают, что соль — лучший помощник зимой, забудьте об этом. Почему, объясняет pixelinform.

Продвинутые дачники уже давно отошли от практики посыпать участок солью, ведь она очень агрессивная и может оставить после себя настоящее "выжженное поле". Кроме того, пищевая соль работает, когда за окном теплая зима — максимум при 5 градусах мороза, а если на улице -15 °C, то никакого эффекта не будет — кристаллы будут просто лежать на поверхности (хлорид натрия вообще не работает при температуре ниже -9°С). Более того, если они окажутся прямо на льду, то только сделают дорожку еще более скользкой.

Любая соль оказывает негативное влияние на обувь. Пострадает также качество тротуарного покрытия и бетона. Такая же неприятность, конечно, ожидает и почву — весной хлорид натрия вместе с талой водой уйдет в землю. И если концентрация будет слишком высока, молодые растения могут пострадать и даже погибнуть. А вы в это время будете ломать себе голову, что произошло.

Заменить пищевую соль есть чем. В качестве альтернативы опытные дачники рекомендуют использовать хлорид кальция или магния. Последний действует при температуре до -15°С, а еще он более безопасен для растений и не разрушает покрытие.

Раньше мы рассказывали, как правильно падать зимой, чтобы ничего себе не сломать. Есть несколько техник, которые помогут минимизировать травмы, если вы все же не удержитесь на скользкой дороге.