Мороз – не помеха: чем зимой можно эффективно утеплить дверь

Процесс утепления можно провести и самому, однако изначально стоит проконсультироваться со специалистом и хотя бы посмотреть видео-инструкцию в интернете

Нынешняя зима с военными и регулярными блекаутами стала настоящим вызовом для украинцев. Мы постоянно ищем возможности, которые помогут нам утеплить наше жилье без лишних затрат, при этом нередко забывая обращать внимание на то, как пропускают холод наши входные двери. Между тем эта часть дома (или квартиры) является одним из основных источников, через которые выходит тепло.

Так что сегодня напомним, как можно быстро и эффективно утеплить дверь, чтобы обезопасить собственное жилище от промерзания. Несколькими простыми советами поделились журналисты "УНИАН".

Наиболее удачными способами утепления дверей считается всего три:

использование утеплителя для обивки дверного полотна;

обработка трещин и отверстий герметиком;

дополнение дверной уплотнительной коробки.

Большинство людей чаще всего выбирает именно третий вариант, размышляя о том, какой именно утеплитель взять. Если ваше внимание остановилось на вате – вы не одни, на это делают ставку и многие другие. Однако не забывайте, что этот вариант не слишком влагоустойчив, что может привести к распространению грибка и дальнейшему обледенению дверной коробки.

Специалисты обычно предлагают рассмотреть дополнительные варианты утеплителя: поролон, пенопласт, минеральная вата или пенополиуретан. Иногда украинцы используют подручные средства в виде монтажной пены, дермантина, скотча, фанеры и т.д.

Считается, что лучшим вариантом утепления двери является пошаговый.

Дверь снимается с петель, отдельно снимается все остальные накладные части — замок, глазок и другие. Демонтируется одно из дверных полотен или снимается обшивка, после чего вырезается полотно. Пустоты внутри двери заполняются выбранным утеплителем, дверь собирается и устанавливается обратно. Кстати, щели между кусками материала можно заполнять монтажной пеной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что также во время утепления жилья стоит обратить внимание на окна, даже если они пластиковые. Существует несколько способов устранить сквозняки, работая именно с окнами. Есть даже простые лайфхаки, которые не требуют много денег и сил, однако эффективны.