Чем пропитать зимнюю обувь, чтобы она не промокала: действенные советы

Ботинки можно сделать водонепроницаемыми и без специальных средств

В дождливую и снежную погоду сапоги и ботинки часто могут промокать, после чего обувь придется сушить. Однако есть возможность избежать этой проблемы. Не спешите тратиться на магазинные пропитки, ведь сделать вашу пару зимней обуви водонепроницаемой можно благодаря некоторым недорогим натуральным ингредиентам.

Есть несколько альтернатив водоотталкивающей пропитке для зимней обуви, пишет УНИАН. Особенно удачно справляются с промоканием натуральные масла. Простые лайфхаки помогут вашим ногам оставаться в сухости и тепле в любую погоду.

Чем обработать обувь, чтобы она не промокала

Первый способ предполагает использование тертого парафина и бензина для зажигалок. Смешайте 1 ч. ложку парафина и 100 г такого бензина. Раствор нанесите на ватный диск и пропитайте поверхность ботинок. На всякий случай, перед этим проведите небольшой тест, нанеся смесь на незаметную часть обуви. После обработки самодельной пропиткой сапоги следует оставить на ночь, а уже после смело надевайте их для прогулок.

Второй способ также включает в себя парафин, но еще вам понадобятся масла. Нужно смешать по 2 ч. ложки касторового и льняного масел со 100 г тертого парафина. Полученную массу нагрейте на водяной бане, чтобы парафин полностью растворился. Этой смесью смазывайте ваши сапоги или ботинки. После нанесения пропитки оставьте обувь на 6-8 часов, прежде чем надеть на улицу.

В конце концов, вы можете просто натереть зимнюю обувь парафином или воском (но только не берите стеариновые свечи, они не подходят для отталкивания влаги). Рекомендуется просушить сапоги феном после того, как вы пропитали их этими ингредиентами.

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