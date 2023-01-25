Походка, обувь, подручные средства: как в дождь и слякоть сохранить чистоту одежды

Остаться чистым при ходьбе в слякоть сложно, но можно

В Украине зима в этом году весьма благосклонна к тем, кто не любит сильные морозы и довольно часто температура воздуха выходит из минусовых значений в плюс. Однако отсутствие стабильных морозов имеет и некоторые недостатки, среди которых грязь и слякоть. А когда под ногами такая "каша", то очень сложно сохранить в относительной чистоте не только обувь, но и одежду, будь то пальто, платье, или брюки.

Однако "сложно" не означает "невозможно", и издание "Сегодня" предлагает несколько лайфхаков, которые помогут избежать грязи при ходьбе по слякоти или грязи.

Походка

Одним из универсальных и не требующих дополнительных вложений способов как можно меньше запачкаться является правильная походка. Если при ходьбе пятка резко идет вверх, то брызги с каблука попадают на одежду и на сумку.

"Порепетируйте в сухую погоду ходить медленнее и не забрасывать пятку. При отрыве ноги от земли пятку поднимайте совсем слегка, а потом легким сгибом колена вверх разом поднимается вся ступня. А ставя стопу на землю, начните с пятки, а затем перекатывайте на носок", — дает практический совет издание.

Бахилы

Еще одним способом избежать чрезмерной грязи является использование бахил (на крайний случай можно использовать и полиэтиленовые пакеты). Они позволят не запачкать обувь и низ одежды во время передвижения по грязи. Еще одним, менее эффективным, но позволяющим сохранить в относительной чистоте, к примеру, брюки, — заправить их в ботинки, в носки или гетры.

Протектор

Часто грязь на одежде появляется из-за специфического рисунка подошвы обуви: в одних туфлях можно оставаться чистыми, а другие сделают своего хозяина грязнее грязи.

"Чаще всего поперечные полосы задерживают слякоть на обуви, а продольные – дают разгон для влаги. Тут уж ничего не поделаете – проследите и подбирайте обувь по погоде", — советует издание.

Каблуки

Этот способ наиболее применим прекрасной половиной человечества. Женщины могут надеть обувь с относительно высокими каблуками или платформой, что позволит сохранять низ брюк или платья выше уровня грязи. Однако и здесь есть нюанс: важно при ходьбе в такой обуви быть аккуратными, чтобы не поскользнуться.

Последняя угроза относится не только к женщинам в обуви на высоких каблуках, но и в принципе ко всем, кто ходит по улице в температурно нестабильную погоду и рискует упасть при образовании гололеда. "Телеграф" ранее писал, как стоит себя вести на скользких поверхностях в зимнее время, чтобы не упасть и избежать травм.