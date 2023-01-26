Чтобы очки не запотевали на морозе: гениальные способы избавиться от конденсата на стекле

Простые методы защиты стекла от конденсата при перепаде температур

Всем, кто обязан постоянно носить очки, отлично знакома ситуация, когда линзы запотевают. Это очень неудобно, а возникает такая проблема при резком изменении температуры: когда вы выходите из тепла в холод или наоборот – заходите с холодной улицы в теплое помещение. И если справиться с конденсатом на окнах дома довольно просто, то избавиться от подобной проблемы в "полевых" условиях будет несколько сложнее.

Однако, если подумать обо всем заранее, мучиться с запотевшими очками больше не придется. NV предлагает сразу три гениальных лайфхака, которые спасут от возникновения конденсата на стекле.

Что сделать, чтобы очки не запотели на холоде

Возьмите сухой кусочек мыла и намажьте им очки с обеих сторон. Затем тщательно протрите их мягкой тряпочкой или салфеткой: так на линзах образуется невидимая защитная пленка, которая не даст образоваться конденсату. Стекло очков перед выходом на холод можно обработать и гелем для душа, жидким мылом или шампунем. Только без воды. После нанесения этих средств стекло нужно хорошенько протереть и все — можно отправляться на холод. Справиться с проблемой поможет и глицерин. Его можно приобрести в аптеке. Перед выходом на мороз смажьте этим стеклянным средством и хорошо их отполируйте.

Раньше мы рассказывали об одном популярном трюке, который якобы должен спасать от появления в доме плесени и конденсата. Однако на самом деле он не работает и более того, может навредить.