С утеплением окон поможет губка для мытья посуды: как работает копеечный лайфхак

Как оказалось, губка может быть весьма разносторонней в бытовом применении

Зима – время постоянных морозов и сквозняков, что негативно влияет на общую температуру внутри нашего жилья. Чтобы избавиться от лишних теплопотерь в доме, люди нередко утепляют свое жилье, в том числе окна. Существует множество способов такого теплосбережения, однако весьма бюджетным станет вариант с применением губки для мытья посуды.

Как именно использовать этот кухонный "гаджет", рассказывает "24 канал". Сразу отметим, что речь идет именно о поролоновых губках, а не любых других тряпках или "ежах", используемых для более эффективной отчистки поверхностей.

Итак, для утепления окна вам понадобятся кухонная губка (возможно, несколько), двусторонний скотч и ножницы. Разрежьте губку на несколько небольших частиц, поместите их в щели, куда проникает холодный воздух и зафиксируйте с помощью скотча. Манипуляции придется повторить по всему периметру окна, где есть сквозняк.

Такой лайфхак может помочь, если под рукой не нашлось специального утеплителя для окон, а проблему нужно решить немедленно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно утеплить окна с помощью пузырчатой пленки, которую большинство из нас так любит использовать в качестве антистресса.

Также есть вариант использовать специальную пленку, процесс поклейки которой не займет много времени, а еще не испортит вид из окна.