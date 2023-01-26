Самые модные джинсы 2023: четыре модели, которые будут на пике популярности (фото)

Трендовые модели, которые мы будем часто встречать на улицах в этом году

Женские джинсы – это та вещь, которая найдется в любом гардеробе. Их носят практически все, невзирая на возраст, профессию, тип фигуры и статус. Красивые джинсы позволяют формировать разнообразные аутфиты, которые будут уместны в разных ситуациях. Ранее "Телеграф" рассказывал о "джинсовых антитрендах", которые не подходят абсолютно никому, теперь же мы расскажем о самых модных моделях этой весной.

Среди самых актуальных джинсов 2023 выделяются: широкие и прямые джинсы, джинсы-бочки, а также джинсы Bootcut. В чем разница и как они выглядят, пишет glavred.

Широкие джинсы

Эти стильные женские джинсы – идеальная инвестиция для гардероба современной женщины. Сейчас в тренде высока линия талии. Сочетайте свои любимые широкие джинсы с заправленной блузкой, чтобы выглядеть модно весной этого года.

Джинсы-бочки

Это базовая женская модель в 2023 году. Они выглядят расслабленно и напоминают джинсы mom, но с более прямыми штанинами. Джинсы-бочки имеют завышенную талию, а широкие брюки внизу заужены – благодаря такой уловке силуэт получается более изящным.

Прямые джинсы 2023

Этой весной мы и дальше будем носить прямые джинсы, покорившие мир в прошлых сезонах. Наибольшее их преимущество – с такими моделями у вас всегда есть возможность создать роскошный образ, который никогда не выходит из моды. Согласитесь, это действительно крутая находка!

Джинсы Bootcut

В этом году в моду вернулись старые добрые джинсы с обжатым верхом и низом, немного расклешенным от колена. Главное – не спутайте их с расклешенными моделями, ведь клеш может начинаться и от линии бедра. Учтите, что в модных моделях весны-2023 идет завышенная линия талии.

Ранее мы рассказывали о 5 модных вещах, которые мы будем часто встречать на улицах в течение этого года. Это базовые вещи, которыми должна пополнить свой гардероб любая модница.