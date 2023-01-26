Трем знакам Зодиака в конце января придется принимать кардинальные решения

Астрологи рассказали, на что им следует обратить внимание и как минимизировать вред от "подножек" судьбы

Год Черного Водяного Кролика обещает быть очень интересным и насыщенным. Многим знакам Зодиака звезды сулят изменения в жизни и крутые повороты, в частности, в карьере. А некоторым в этом году не так повезет — раньше астрологи назвали главных лузеров 2023 года. Впрочем, есть еще те, кто оказался "посредине" — в общем, год для них будет неплохим, однако конец января обещает неприятные неожиданности.

В этот "серый список" попали три знака Зодиака — Овен, Весы и Рак. В последние дни января их ждут серьезные изменения, которые могут коренным образом изменить их жизнь. В этот период представителям этих знаков придется принимать кардинальные решения, сообщает NV. На что следует обратить внимание и как можно подготовиться к "сюрпризам", рассказываем далее.

Овен

В конце месяца Овен столкнется с проблемами, связанными с финансами и друзьями. Может быть увольнение с работы, потеря бизнеса, имущества или друзей, у которых этот знак был уверен на 100%.

Однако астрологи успокаивают: это будет хороший шанс избавиться от всего лишнего. Не сопротивляйтесь судьбе, ведь затягивать с решением и откладывать его на потом – не выход. Старайтесь контролировать свои эмоции, не поддавайтесь агрессии и будьте собой – не нужно пытаться предстать перед другими в хорошем свете, если речь идет о вещах, которые вам не по душе.

Весы

Конец января может принести Весам финансовые потери. Однако винить звезды не стоит — это может произойти по вашей собственной неосторожности. Чтобы уберечься от таких проблем, обдумайте еще раз кому и что доверяете — возможно, среди вашего окружения есть негодяи, которые только и ждут возможности подставить вас.

Также, по словам астрологов, в это время представителей знака ждут жизненные уроки, которые они уже когда-то проходили, но не усвоили. Постарайтесь не допускать ошибок из прошлого и не нервничайте по пустякам. Обратите внимание и на собственное здоровье.

Рак

В последние дни января Ракам придется заняться делами, о которых они раньше никогда даже не думали. Сейчас очень важно определиться и сделать правильный выбор – ваше решение будет фундаментальным и повлияет на всю вашу дальнейшую жизнь.

В этот период есть вероятность, что вас обидит кто-нибудь из близких. Это может быть как нож в спину, но постарайтесь не принимать ситуацию слишком близко к сердцу. Отбросьте негатив и занимайтесь текущими делами – так будет легче удерживать равновесие.

Ранее мы рассказывали, что четырем знакам Зодиака удача будет улыбаться в течение 2023 года. Им будет везти во всех сферах жизни, уверяют астрологи.