Согреться дома зимой: как не замерзнуть без света и отопления

Простые советы помогут вам быть всегда в тепле

В Украину после непродолжительного потепления может вновь вернуться холодная зимняя погода. В купе с отключениями электроэнергии из-за российских ракетных атак это заставляет многих украинцев задуматься о том, как согреться в эти дни. Одним из вариантов может быть какой-либо альтернативный источник отопления, не требующий питания, или же можно просто следовать простым советам, которые также помогут быть в тепле.

Что лучше одеть, если на улице холодно

Как пишет издание ZN, в такие дни необходимо соблюдать правила многослойности в одежде:

первым надевайте термобелье, желательно не из натуральной ткани, а из качественной синтетики;

после наденьте теплый свитер и брюки;

последний слой – куртка, шапка, перчатки.

При этом, чтобы тело не потело, зимой лучше выбирать белье и носки из синтетических материалов, а вот свитер лучше одеть из натуральных материалов. В сохранении тепла в организме важна и обувь. Подошва у неё не должна быть из резины, плюс вместо одной стельки, можно использовать сразу две.

Если холодно в квартире

делайте зарядку;

пейте много горячего;

повысьте теплоотдачу батареи с помощью теплоэкрана;

используйте термопленку для утепления окон и дверей;

примите теплый душ или ванную.

Напомним, ранее мы писали о том, как из подручных материалов сделать обувь водонепроницаемой.

Также мы сообщали о том, как сделать необычный обогреватель своими руками.