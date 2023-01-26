Согреться дома зимой: как не замерзнуть без света и отопления
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Простые советы помогут вам быть всегда в тепле
В Украину после непродолжительного потепления может вновь вернуться холодная зимняя погода. В купе с отключениями электроэнергии из-за российских ракетных атак это заставляет многих украинцев задуматься о том, как согреться в эти дни. Одним из вариантов может быть какой-либо альтернативный источник отопления, не требующий питания, или же можно просто следовать простым советам, которые также помогут быть в тепле.
Что лучше одеть, если на улице холодно
Как пишет издание ZN, в такие дни необходимо соблюдать правила многослойности в одежде:
- первым надевайте термобелье, желательно не из натуральной ткани, а из качественной синтетики;
- после наденьте теплый свитер и брюки;
- последний слой – куртка, шапка, перчатки.
При этом, чтобы тело не потело, зимой лучше выбирать белье и носки из синтетических материалов, а вот свитер лучше одеть из натуральных материалов. В сохранении тепла в организме важна и обувь. Подошва у неё не должна быть из резины, плюс вместо одной стельки, можно использовать сразу две.
Если холодно в квартире
- делайте зарядку;
- пейте много горячего;
- повысьте теплоотдачу батареи с помощью теплоэкрана;
- используйте термопленку для утепления окон и дверей;
- примите теплый душ или ванную.
Напомним, ранее мы писали о том, как из подручных материалов сделать обувь водонепроницаемой.
Также мы сообщали о том, как сделать необычный обогреватель своими руками.