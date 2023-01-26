Не только грелка: четыре способа спать в тепле, если в доме нет отопления

Простые советы помогут утеплить спальное место в зимнее время года

В холодный период в помещении рекомендуется сохранять температуру около 18 градусов, но это очень сложно сделать, если отключено отопление. Однако небольшие лайфхаки помогут вам согреться даже в самый сильный мороз. Есть все шансы спать зимой в тепле, даже когда батареи в жилище остаются холодными.

В любое время года сон очень важен, и зима не является исключением. Заснуть в "минус" практически нереально, да и в целом спать в холодной постели не самая хорошая идея. Попробуйте обратить внимание как минимум на четыре способа утеплить спальное место зимой, пишет visitukraine.today.

Лайфхак №1: использование спальника. Этот предмет можно использовать не только в туристических целях. Если тепло спать в спальнике где-нибудь в походе в горах, то уж дома вам точно удастся согреться.

Лайфхак №2: добавление вкладки для спальника. Эта вещь обычно сделана из специальной ткани или микрофлиса. Путешественники используют такую вкладку в качестве постельного белья. Не лишней она будет и в утеплении вашей постели зимой.

Лайфхак №3: установка палатки. Да-да, прямо в доме можно разбить лагерь. Дело в том, что от дыхания пространство в палатке быстрее нагревается. Так что спать внутри "домика" будет комфортнее, чем на кровати в холодной комнате.

Лайфхак №4: использование грелки. Еще один очень простой способ утеплиться, но вполне действенный. Если грелки не оказалось под рукой, то воспользуйтесь обычной бутылкой с горячей водой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать грелку из подручных средств. Также можно соорудить самодельный обогреватель.