Ходьба в гололед: как нужно передвигаться, чтобы не упасть
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Шесть лайфхаков помогут вам сохранить здоровье
Постоянные перепады температуры воздуха, тающий снег, неожиданный зимний дождь и заморозки приводят к образованию гололедицы на дорогах и тротуарах. Ее незаметная тонкая корочка грозит не только "танцами на льду", но потерей равновесия и падениями.
Как ходить правильно, чтобы не подвергать себя опасности падения, переломов конечностей и сотрясений мозга — рассказывает радио "Трек".
- передвигаться нужно медленно, семенить;
- держать колени расслабленными и немного согнутыми;
- даже если холодно, не держите руки не в карманах;
- при потере равновесия присядьте: это снизит высоту падения;
- во время ходьбы не отвлекайтесь на гаджеты;
- обувь выбирайте каблуков, с рельефной подошвой.
Напомним, что в Украину идут снегопады. До конца текущей недели в стране будет преимущественно сухо. Днем температура воздуха будет подниматься от небольших "минусов" до небольших "плюсов". К ночи вновь будут возвращаться морозы. Однако и они продержатся еще недолго.