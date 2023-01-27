Ходьба в гололед: как нужно передвигаться, чтобы не упасть

Шесть лайфхаков помогут вам сохранить здоровье

Постоянные перепады температуры воздуха, тающий снег, неожиданный зимний дождь и заморозки приводят к образованию гололедицы на дорогах и тротуарах. Ее незаметная тонкая корочка грозит не только "танцами на льду", но потерей равновесия и падениями.

Как ходить правильно, чтобы не подвергать себя опасности падения, переломов конечностей и сотрясений мозга — рассказывает радио "Трек".

передвигаться нужно медленно, семенить;

держать колени расслабленными и немного согнутыми;

даже если холодно, не держите руки не в карманах;

при потере равновесия присядьте: это снизит высоту падения;

во время ходьбы не отвлекайтесь на гаджеты;

обувь выбирайте каблуков, с рельефной подошвой.

Напомним, что в Украину идут снегопады. До конца текущей недели в стране будет преимущественно сухо. Днем температура воздуха будет подниматься от небольших "минусов" до небольших "плюсов". К ночи вновь будут возвращаться морозы. Однако и они продержатся еще недолго.