Укр

Ходьба в гололед: как нужно передвигаться, чтобы не упасть

Автор
Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев
Дата публикации
Читати українською
Автор
Чтобы не упасть в гололед, нужно знать важные правила Новость обновлена 27 января 2023, 08:19
Чтобы не упасть в гололед, нужно знать важные правила

Шесть лайфхаков помогут вам сохранить здоровье

Постоянные перепады температуры воздуха, тающий снег, неожиданный зимний дождь и заморозки приводят к образованию гололедицы на дорогах и тротуарах. Ее незаметная тонкая корочка грозит не только "танцами на льду", но потерей равновесия и падениями.

Как ходить правильно, чтобы не подвергать себя опасности падения, переломов конечностей и сотрясений мозга — рассказывает радио "Трек".

  • передвигаться нужно медленно, семенить;
  • держать колени расслабленными и немного согнутыми;
  • даже если холодно, не держите руки не в карманах;
  • при потере равновесия присядьте: это снизит высоту падения;
  • во время ходьбы не отвлекайтесь на гаджеты;
  • обувь выбирайте каблуков, с рельефной подошвой.

Напомним, что в Украину идут снегопады. До конца текущей недели в стране будет преимущественно сухо. Днем температура воздуха будет подниматься от небольших "минусов" до небольших "плюсов". К ночи вновь будут возвращаться морозы. Однако и они продержатся еще недолго.

Теги:
#Ходьба #Гололедица #Гололедица на дорогах #Лайфхак #Лёд #Безпека