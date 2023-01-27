На каком режиме стирать вещи, чтобы не "намотало" лишних киловатт: советы экспертов

Сколько вещей загружать в барабан и какой режим выбирать – все это очень важно

Стирка – одна из важнейших домашних забот. Как ни крути, а грязные вещи нужно привести в порядок. Запустить стирку, кстати, можно даже при отключении воды, главное – чтобы был свет. А как сделать так, чтобы машинка не наматывала лишних киловатт, расскажем дальше.

Внесение небольших изменений в обычную процедуру запуска стиралки способно заметно сократить затраты на оплату электроэнергии. Вещи при этом будут такими же чистыми, как обычно, уверяют эксперты. Секретным трюком делится издание Express.

Какой режим стирки самый экономный

Эксперт Шалика Хонда рекомендует настроить стиральную машину на экопрограмму стирки. Это сохранит вам немало киловатт, а результаты очистки одежды будут такими же.

Экономный режим — это настройка, позволяющая использовать меньше воды и электроэнергии, хотя стирка длится дольше, объясняет специалист. В целом, режимы стирки всегда состоит из трех факторов: температуры, воды и времени. И в режиме экономии первые два показателя уменьшаются за счет увеличения последнего.

Что делать, если режим экономии на стиральной машине отсутствует

Если в вашей стиральной машине нет экорежима, выберите стирку при 30 градусах, ведь именно она может оказаться столь же эффективной. Большинство порошков хорошо работают при такой температуре. Поэтому, учитывая это, нет необходимости стирать при высоких температурах, если это не что-то вроде нижнего или полотенец.

Сколько белья загружать в барабан, чтобы экономить на счетах

Стирать следует только тогда, когда собирается достаточное количество грязных вещей. Логика очень проста: техника будет использовать одинаковое количество электроэнергии для стирки одежды независимо от того, сколько вещей внутри.

Хотя некоторые современные модели стиральных машин имеют специальные настройки для половинной загрузки. Это сигнализирует машинке, что будет меньше одежды и соответственно нужно использовать меньше воды.

Раньше мы рассказывали, зачем стирать новое постельное белье и как всего за 10 мин убрать засаленные пятна с рукавов на пуховике. А еще делились хитрым трюком, с помощью которого удастся усилить эффект любого стирального порошка в несколько раз.