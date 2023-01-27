Одеяло или спальный мешок: что лучше выбрать в случае отключения отопления

Выбрать спальный мешок — не просто

С началом зимы и продолжающимися российскими обстрелами энергосистемы Украины многие наши граждане всерьез задумались о том, как согреваться в квартире, в случае отключение света и отопления. Кто-то ищет полезные лайфхаки, другие ищут альтернативные источники тепла и освещения. Одним из креативных способов согреться в холодной квартире является покупка спального мешка. Снаряжение, которое большинство наших граждан видело только в походах, действительно помогает засыпать в тепле, однако что все-таки выбрать лучше для дома в условиях отключения отопления спальный мешок или привычное одеяло.

В комментарии изданию ZN опытная туристка Татьяна Овчаренко заявляет, что одеяло всегда лучше спальника. Главное его преимущество это легкость и компактность. Хорошее туристическое снаряжение стоит дорого, но в условиях квартиры, считает Овчаренко, оно совершенно не нужно.

"Сама кровать выполняет важную роль прослойки между человеком и холодной поверхностью, а одеяла и перина заменяют спальный мешок", — подчеркивает туристка.

При этом выбор качественного спальника дело не простое. "Телеграф" попытался разобраться в этом в нашей статье "Как выбрать снаряжение на случай отключения тепла". Там вы можете узнать на что именно нужно обратить внимание при выборе спальника.

Напомним, ранее мы писали о том, четырех способах спать в тепле, если в доме нет отопления.

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