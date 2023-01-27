Последние в январе: названы даты магнитных бурь до конца месяца

Геомагнитная активность до конца месяца будет невысокой

Земля в январе уже не один раз подвергалась воздействию мощной солнечной активности, однако до конца месяца еще придется пережить несколько магнитных бурь. Хотя их мощность будет совсем не высокой, но метеозависимым гражданам в эти дни всё-равно необходимо быть осторожными.

Так, по данным Aif, магнитные бури ожидаются 28, 30 и 31 января. При этом 29 января геомагнитное поле Земли будет спокойным. В свою очередь Meteoprog предупреждает, что в субботу (28 января) геомагнитное поле будет в состоянии от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса.

УНИАН передает, что 28 и 29 января будет низкая, двухбалльная (где единица — это штиль) штормовая активность.

Что из себя представляют магнитные бури

Магнитными бурями называются возмущения геомагнитного поля нашей планеты. Они могут продолжаться, как несколько часов, так и несколько суток. Образуется они, когда с окрестностями Земли сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой планеты.

Как магнитная буря влияет на человека

Во время активности магнитных бурь, некоторые метеозависимые и беременные люди могут ощущать головные боли, боли в области сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Напомним, ранее мы сообщали расписание магнитных бурь на февраль 2023 года.

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