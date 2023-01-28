Выходные в феврале: сколько будут отдыхать украинцы

В этом году в феврале будем праздновать Масленицу

В феврале украинцы будут отмечать несколько важных праздников: 15 февраля — Сретение Господне, 16 февраля — День единения, 20 февраля — День Героев Небесной Сотни, а также начало Масленицы. Какие еще праздники отметим в последний месяц зимы, читайте в материале "Телеграфа".

Отметим, что дополнительных выходных по случаю важных дат в феврале нет. Военное положение в Украине будет действовать до 19 февраля 2023 года.

"Телеграф" рассказывает, в каких числах будут выходные и рабочие дни в украинцев в январе, а также, какие праздники будут отмечаться в феврале 2023 года.

Выходные в феврале-2023 в Украине

Выходные: 4-5, 11-12, 13-17, 20-24, 27-28 февраля.

Рабочие дни: 1-3, 6-10, 16-20, 23-27, 30-31 февраля.

Дополнительные выходные: нет.

Сокращенные рабочие дни: нет.

Праздники в феврале-2023 в Украине

2 февраля — День сурка

4 февраля — Всемирный день борьбы против рака

6 февраля — Международный день бармена

9 февраля — Международный день стоматолога

13 февраля — Всемирный день радио

14 февраля — День Святого Валентина; День компьютерщика

15 февраля — Сретение Господне

16 февраля — День единства

17 февраля — День спонтанного проявления доброты

18 февраля — Вселенская родительская мясопустная суббота

20 февраля — День Героев Небесной сотни, Всемирный день социальной справедливости, начало Масленицы

21 февраля — Международный день родного языка

22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений

25 февраля — День инженерно-авиационной службы ВСУ

26 февраля — День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя

27 февраля — начало Великого поста.

Как писал "Телеграф" в этом году праздновать Масленицу мы будем в феврале. Когда начинается масленичная неделя, читайте в материале.