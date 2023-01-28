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Выходные в феврале: сколько будут отдыхать украинцы

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Календарь праздников на февраль
Календарь праздников на февраль

В этом году в феврале будем праздновать Масленицу

В феврале украинцы будут отмечать несколько важных праздников: 15 февраляСретение Господне, 16 февраляДень единения, 20 февраляДень Героев Небесной Сотни, а также начало Масленицы. Какие еще праздники отметим в последний месяц зимы, читайте в материале "Телеграфа".

Отметим, что дополнительных выходных по случаю важных дат в феврале нет. Военное положение в Украине будет действовать до 19 февраля 2023 года.

"Телеграф" рассказывает, в каких числах будут выходные и рабочие дни в украинцев в январе, а также, какие праздники будут отмечаться в феврале 2023 года.

Выходные в феврале-2023 в Украине

Выходные: 4-5, 11-12, 13-17, 20-24, 27-28 февраля.

Рабочие дни: 1-3, 6-10, 16-20, 23-27, 30-31 февраля.

Дополнительные выходные: нет.

Сокращенные рабочие дни: нет.

Праздники в феврале-2023 в Украине

календарь праздников на февраль 2023
  • 2 февраля — День сурка
  • 4 февраля — Всемирный день борьбы против рака
  • 6 февраля — Международный день бармена
  • 9 февраля — Международный день стоматолога
  • 13 февраля — Всемирный день радио
  • 14 февраля — День Святого Валентина; День компьютерщика
  • 15 февраля — Сретение Господне
  • 16 февраля — День единства
  • 17 февраля — День спонтанного проявления доброты
  • 18 февраля — Вселенская родительская мясопустная суббота
  • 20 февраля — День Героев Небесной сотни, Всемирный день социальной справедливости, начало Масленицы
  • 21 февраля — Международный день родного языка
  • 22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений
  • 25 февраля — День инженерно-авиационной службы ВСУ
  • 26 февраля — День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя
  • 27 февраля — начало Великого поста.

Как писал "Телеграф" в этом году праздновать Масленицу мы будем в феврале. Когда начинается масленичная неделя, читайте в материале.

Теги:
#Календарь #Праздники #Февраль