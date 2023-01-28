Выходные в феврале: сколько будут отдыхать украинцы
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В этом году в феврале будем праздновать Масленицу
В феврале украинцы будут отмечать несколько важных праздников: 15 февраля — Сретение Господне, 16 февраля — День единения, 20 февраля — День Героев Небесной Сотни, а также начало Масленицы. Какие еще праздники отметим в последний месяц зимы, читайте в материале "Телеграфа".
Отметим, что дополнительных выходных по случаю важных дат в феврале нет. Военное положение в Украине будет действовать до 19 февраля 2023 года.
"Телеграф" рассказывает, в каких числах будут выходные и рабочие дни в украинцев в январе, а также, какие праздники будут отмечаться в феврале 2023 года.
Выходные в феврале-2023 в Украине
Выходные: 4-5, 11-12, 13-17, 20-24, 27-28 февраля.
Рабочие дни: 1-3, 6-10, 16-20, 23-27, 30-31 февраля.
Дополнительные выходные: нет.
Сокращенные рабочие дни: нет.
Праздники в феврале-2023 в Украине
- 2 февраля — День сурка
- 4 февраля — Всемирный день борьбы против рака
- 6 февраля — Международный день бармена
- 9 февраля — Международный день стоматолога
- 13 февраля — Всемирный день радио
- 14 февраля — День Святого Валентина; День компьютерщика
- 15 февраля — Сретение Господне
- 16 февраля — День единства
- 17 февраля — День спонтанного проявления доброты
- 18 февраля — Вселенская родительская мясопустная суббота
- 20 февраля — День Героев Небесной сотни, Всемирный день социальной справедливости, начало Масленицы
- 21 февраля — Международный день родного языка
- 22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений
- 25 февраля — День инженерно-авиационной службы ВСУ
- 26 февраля — День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя
- 27 февраля — начало Великого поста.
Как писал "Телеграф" в этом году праздновать Масленицу мы будем в феврале. Когда начинается масленичная неделя, читайте в материале.