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Без алкоголя не обойтись: простые рецепты и советы как мыть окна зимой

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Сквозь чистые окна лучше видно улицу
Сквозь чистые окна лучше видно улицу. Фото Pixabay

Один ингредиент объединяет варианты жидкостей для мытья стекол зимой

Зима в 2023 выдалась достаточно теплая и влажная — может возникнуть потребность наново вымыть окна. Важно знать, что зимой окна мыть можно, но лучше не делать этого в мороз, чтобы не повредить стекло и уплотнитель.

Как рассказывает портал "Архидея", лучше всего мыть окна зимой в облачную погоду, без осадков и мороза. Важно помнить, что мыть окна нужно при температуре выше 0 градусов, чтобы они оттаяли. Мыть окна зимой при ярком солнце не стоит — останутся разводы. Использовать нужно воду холодную или теплую, горячая — весьма нежелательна.

Использовать для мытья стекол лучше всего или специальные средства, или подручные материалы с содержанием спирта. Есть несколько рецептов, которые включают в себя натуральные ингредиенты.

  • Лимонный сок. Нужно смешать 8 столовых ложек лимонного сока с 4 столовыми ложками салицилового спирта и 2 литра холодной воды. Окна мыть как обычно.
  • Уксус. Смешать 2 столовые ложки уксуса, 3 столовые ложки спирта, 1 чайную ложку жидкости для мытья посуды и 3 столовые ложки очистителя для стекла. Мыть окна как обычно.

Одной из проблем, которая заставляет перемывать окна зимой может стать конденсат и как следствие плесень. Чтобы избавиться от лишней влаги есть несколько секретов. А ранее упомянутый лимон может помочь справиться и с плесенью.

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