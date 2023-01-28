Одежда, которая омолаживает: пять незаменимых вещей вашего гардероба (фото)

Одежда оказывает непосредственное влияние на то, насколько молодой или старый вид имеет человек

Одежда напрямую влияет на то, насколько хорошо выглядит человек. А еще из-за неправильно подобранных вещей можно добавить себе несколько лишних лет. Поэтому очень важно тщательно прорабатывать каждый свой образ, подбирая только актуальные элементы гардероба, которые не будут старить вас.

Как добиться вау-эффекта и немного омолодиться с помощью простых вещей, рассказывает УНИАН. Главное правило, по словам стилистов – подбирать свой гардероб согласно всем тенденциям. В этой подборке — 5 элементов гардероба, которые должны быть в шкафу у каждой красотки, которая хочет выглядеть на несколько лет моложе.

Шляпа с узкими полями

В теплое время года этот головной убор станет просто незаменимым. Во-первых, это смелая "точка" в любом образе, а во-вторых, такие шляпки значительно омолаживают. Женщина в шляпе выглядит немного загадочно и изысканно, а лицо визуально вытягивается.

Носить шляпу можно и зимой - есть теплые варианты такого аксессуара

Укороченный свитер

Если вы беспокоитесь по поводу своего возраста и не хотите казаться старше, лучше выбросить все растянутые мешковатые вещи. Недостатки фигуры можно скрыть с помощью трендовой одежды, а не "упаковываясь в мешок". Это одновременно позволит еще и подчеркнуть "плюсы" вашей фигуры.

Укороченный вязаный свитер – универсальная вещь, подходящая всем без исключения. Его можно совмещать как с высокими джинсами или брюками, так и с юбками.

Оверсайз пиджак

С помощью объемного пиджака можно умело скрыть все недостатки фигуры. Он станет элегантным дополнением и к повседневному, и к официально-деловому, и даже к вечернему образу.

Кстати, по поводу ярких пиджаков: стилисты советуют использовать их очень аккуратно. В то время как спокойные нюдовые расцветки можно смело носить хоть каждый день.

Лоферы

Эта обувь сейчас – на самом пике моды. Стилисты говорят, что в 2023 году они продолжают уверенно удерживать свои позиции, так что не стоит от них отказываться. Лоферы на плоской подошве подходят к разным образам, да еще и очень удобны. Чтобы создать свой стильный образ, просто подберите пару себе по вкусу – это будет выигрышным вариантом.

Платье на запах

Если хотите покорить всех на какой-то важной встрече или просто поразить своего любимого, то шелковое платье на запах — идеальный вариант. Во-первых, оно выполняет важную функцию – молодит. Во-вторых, он подойдет под абсолютно любой тип фигуры. В третьих, к нему можно подобрать абсолютно любые аксессуары.

Главное – не переборщить с длиной. Отдавайте предпочтение среднему варианту длины, потому что макси может сыграть с вами злую шутку и вместо омоложения только состарит образ, а мини просто будет выглядеть пошло.

Раньше мы рассказывали, какие цвета и принты будут в моде весной и летом 2023 года. В коллекциях дизайнеров на весенне-осенний период доминирует сразу несколько оттенков и типов окраса, поэтому каждая модница сможет подобрать себе что-нибудь по вкусу.