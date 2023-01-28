Три причины начать класть телефон экраном вниз: лайфхаки, о которых почти никто не знает

Гениальные вещи, о которых мало кто знает — так можно сэкономить заряд батареи и, кроме того, получить еще две выгоды

Возможно, вы уже не раз замечали, что некоторые люди стараются всегда класть телефон экраном вниз. На первый взгляд, это не очень логично, ведь дисплей может поцарапаться, да и входящий звонок все равно заставит владельца перевернуть смартфон на "правильную" сторону. Кстати, оставлять телефон возле ноутбука или компьютера нельзя именно из-за входящих вызовов. Впрочем, у этих действий есть своя логика.

Зачем владельцы смартфонов кладут свои гаджеты экраном вниз, объясняет "24 канал. Техно". Специалисты приводят три причины, почему каждому следует поступать именно так.

Первая причина – камера

Современные смартфоны преимущественно оборудованы модулями камер, которые выпячиваются за пределы корпуса. И на сколько бы они ни выступали, это будет всегда мешать положить телефон на поверхность задней панели. В результате опираться он будет как раз на камеру.

Хорошо, если в таком случае линза утоплена внутрь объектива, но бывает, что она установлена ​​на уровне его граней. В таком случае существует риск поцарапать камеру и тем самым ухудшить качество снимков, а значит логичнее класть телефон экраном вниз.

Вторая причина – функциональная

Немногие знают, что некоторые смартфоны позволяют заглушать звук входящего звонка при повороте смартфона экраном вниз. Такую функцию предлагает, например, приложение "Телефон" от Google. Таким образом поворот смартфона экраном вниз становится вполне понятным.

Правда, держать его перевернутым всегда не имеет особого смысла, потому что заглушение происходит именно через переворот как движение. То есть смартфон чувствует, что его переворачивают, и заглушает звонок. А, если просто держать его перевернутым, то ничего не произойдет.

Третья причина — экономия заряда

Большинство современных смартфонов оснащаются датчиками освещенности. Они отслеживают количество света, которое попадает на смартфон. Именно эта функция "гасит" экран, когда мы разговариваем с кем-то. Это нужно, чтобы владелец случайно не нажал на экранные кнопки лицом.

Однако, это не единственное назначение этих датчиков: они также позволяют телефону понять, что он находится в кармане и не дадут экрану включиться, когда приходят сообщения. Но на самом деле датчикам без разницы, лежит аппарат в кармане или на столе, экраном вниз — он все равно не включит экран, а значит, сэкономит ресурс аккумулятора, если сообщения сыплются без остановки.

Раньше мы рассказывали, что нужно сделать с телефоном, чтобы он быстрее зарядился. Есть один важный нюанс, который позволит значительно сократить период подключения к розетке.