Как решить популярные зимние проблемы: пять полезных лайфхаков для дома

Простые способы избавиться от проблем, которые часто возникают зимой

Зима приносит целый ряд проблем: идя на улицу, нам нужно тепло одеваться, чтобы не замерзнуть и не простудиться, и делать "противоледовую" обувь, чтобы не упасть на льду. В доме тем временем в холодное время года часто бывает прохладно, а на окнах начинает собираться конденсат. Немало трудностей обусловливает этот период и для автомобилистов: машину нужно вовремя и осторожно очищать от снега и намерзшего льда, а в салоне может оказаться довольно холодно. Как бороться со всеми этими проблемами мы уже рассказывали, сегодня сосредоточимся на проблемах, которые подстерегают нас зимой дома.

Одна из самых частых проблем — грязные лужи у входа, которые остаются как обувь. Избавиться от них можно, подселив у двери немалую тряпку, которая будет впитывать в себя лишнюю жидкость. Однако ее довольно часто нужно будет выкручивать и заменять. Есть более простой трюк, который решит проблему. О нем рассказывает "Лайфхакер".

Грязные лужи от талого снега из коридора легко "выгонят" обычный поддон для обуви, наполненный гравием, щебнем или песком. Помещайте туда ботинки сразу после того, как разуваетесь. Вода будет просто стекать вниз, а обувь останется сухой и относительно чистой.

Другие полезные зимние лайфхаки для дома

Если вы запекали что-то в духовке, то после завершения процесса приготовления оставьте дверцу открытой. Оставшееся внутри тепло согреет кухню, а не пропадает зря. Наклейте на стену за батареей кусок фольги или теплоотражающей изоляции (та же фольга вместе со вспененным полиэтиленом) — примерно по размеру радиатора. При той же температуре батареи в комнате будет заметно теплее. Чтобы увлажнить воздух в комнате, иногда кипятите обычную воду в кастрюле в течение 15-20 мин. Накрывать крышкой ее, конечно, не нужно. Можно добавить в воду корочки цитрусовых, палочки корицы или гвоздику, чтобы улучшить аромат в квартире. Перед тем, как приступить к уборке снега на участке, нанесите на лезвие лопаты немного растительного масла. Удобнее это делать, перелив масло в бутылку с пульверизатором. Так снег не будет прилипать к лопате.

Раньше мы рассказывали, как утеплить окна с помощью обычной губки для мытья посуды. Для выполнения этого простого трюка нам понадобятся также скотч и ножницы.