День Петра 29 января: что категорически нельзя делать в этот праздник

В этот день нельзя обижать домашних животных и одеваться, глядя в зеркало

Согласно церковному календарю на январь 2023 года, в это воскресенье православные верующие почитают память святого Петра — одного из 12 апостолов Иисуса Христа (полное название праздника — Поклонение веригам апостола Петра). В народе праздник получил название Петр Полукорм.

На Руси ко Дню Петра половина запасов на зиму уже истощалась, поэтому 29 января обходили закрома, считали припасы, оценивали, сколько корма для скота осталось до начала весеннего выпаса. В этот день нельзя обижать домашних животных и скот, покровителем которых считается апостол Петр.

Что нельзя делать в День Петра 29 января

Сплетничать, осуждать кого-либо и злословить.

Драться, даже стукать кого-то ради забавы.

Отказываться от угощений, особенно от хлеба, ибо погрузитесь в финансовую яму.

Выносить мусор из дома, потому что можно вместе с ним и вынести собственное счастье.

Стирать одежду.

Брать в руки острые предметы, потому что можете раниться.

Одеваться, глядя в зеркало.

Одалживать деньги и давать взаймы.

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