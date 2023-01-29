Как защитить обувь от влаги в любую погоду: простая хитрость

Позаботьтесь заранее о том, чтобы ваша обувь была защищена от намокания

Сейчас многие украинцы страдают от слякоти на улицах. В первую очередь от этого страдает обувь — она промокает и на ней появляются белые пятна. О том, как убрать на обуви белые разводы, мы писали ранее. А вот о защите от влаги рассказываем ниже.

Следует просто воспользоваться проверенным и рабочим советом, описанным на сайте cpykami. Нам понадобиться только вазелин и фен.

Как защитить обувь от воды

Предварительно чистим обувь, если нужно, подкрашиваем. Затем наносим толстым слоем вазелин. Тщательно распределяем по всему сапогу (ботинку). Особенное внимание уделяем стыку около подошвы. Затем просушиваем феном. Остатки вазелина удаляем тряпочкой и оставляем обувь на ночь до полной просушки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как обычные колготки могут заставить блестеть кожаную обувь. Также мы писали, что делать, если зимой промокли ноги.