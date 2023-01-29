Больше никаких перебоев с отоплением: как выбрать дровяную печь для дома

При выборе печи стоит обратить внимание на ряд нюансов

В Украине на фоне перебоев с подачей тепла стали популярными дровяные печи, благодаря которым можно не переживать о температуре в доме периоды отключений. Однако у многих возникает вопрос о том, как же ее правильно выбрать и на что надо обратить внимание.

Как говорится в материале "24 канала", современные дровяные печи ныне являются намного более продвинутыми устройствами чем даже они были 10 лет назад, а их выбор на рынке заставляет людей с опытом задуматься о том, что именно они хотят получить.

Материал

В первую очередь стоит обратить внимание на то, из чего сделана печка, поскольку от этого будет зависеть не только цена, но и мощность. На рынке сейчас встречаются в основном модели из чугуна, стали и керамики.

Все они имеют свои преимущества и недостатки.

Например, печи из чугуна являются более простыми в конструкции, а благодаря материалу они быстрее разогреваются и дольше хранят тепло. К минусам можно отнести то, что их детали зачастую не свариваются, а скручиваются, при этом швы обрабатывают жаростойким герметиком. Именно он имеет свойство выходить из строя после длительной эксплуатации.

Стальные печи обычно делаются многослойными, что делает их более надежными. Благодаря сварному корпусу они не боятся термичного удара.

Примерно такими же свойствами обладают и керамические печи, которые к тому же зачастую имеют систему автоматического регулирования дыма.

Система разделения тепла

Классические печи обогревают жилье благодаря излучению, теплопередаче (разогрев воздуха от контакта со стенками) и конвекции (смешивания теплого и холодного воздуха). Этого обычно хватает для отопления жилья на 1-3 комнаты, однако для более крупных зданий придется искать более сложные системы.

К таковым относятся печи с водяным контуром. Они обогревают жилище за счет нагревания воды, которая затем поступает в систему водяного отопления.

Однако у них есть и свои минусы, которые заключаются в более низкой эффективности, высокой стоимости и необходимости следить за количеством дров в топке.

Встречаются на рынке и модели с тепловентилятором, они более эффективные в плане теплоотдачи и быстрее распространяют тепло по зданию.

Мощность

Это самый главный критерий выбора печки, поскольку вам придется перед установкой рассчитать количество комнат, климатическую зону и энергоэффективность дома.

Чтобы не запутаться в нюансах, проще всего будет обратиться к специалистам, которые учтут внешние факторы, наличие или отсутствие дымохода, а также номинальную мощность тех или иных моделей, их КПД, индекс энергоэффективности, температуру дымовых газов, сертифицированность устройств и т.п.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие дрова лучше подойдут для отопления жилья, а с какими возникнут проблемы.